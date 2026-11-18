Kırmızı ışıkta ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırdığı olayda çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken yaşananlar kameraya yansıdı.
- Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali nedeniyle bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.
- Tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü; otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüne saldırdı ve taraflar birbirine tekme ve yumruklarla karşılık verdi.
- Kavgayı gören vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi ve kavga anları kameraya yansıdı.
Ankara'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle başlayan tartışma, iki sürücünün kavgasıyla sonuçlandı. Polatlı ilçesinde yaşanan olayda tarafların birbirine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar arasındaki gerginlik, trafikte yaşanan bir anlaşmazlığın ötesine geçerek fiziksel kavgaya dönüştü. Kırmızı ışık ihlaliyle başlayan olayda otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne saldırdı. İki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İnönü Caddesi'nde yaşanan tartışmanın büyümesiyle birlikte sürücüler arasındaki gerginlik arttı. Otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırmasının ardından taraflar birbirine tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Trafikte başlayan tartışmanın şiddete dönüşmesi, çevredeki vatandaşların da olaya müdahale etmesine neden oldu. Kavgayı gören vatandaşlar, tarafları birbirinden ayırmak için araya girdi. Ancak yaşanan gerginliğin tamamen sona ermesi için polis ekiplerinin müdahalesi gerekti.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ, POLİS MÜDAHALE ETTİ
Sürücüler arasında çıkan kavgaya ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Tarafları sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar, olayın daha fazla büyümesini önlemeye çalıştı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin müdahalesiyle sürücüler arasındaki kavga sona erdi. Polatlı'da yaşanan olayın görüntüleri de ortaya çıktı. İki sürücü arasında başlayan tartışmanın fiziksel kavgaya dönüştüğü anlar kameraya yansıdı.