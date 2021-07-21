ALİŞAN HABERLERİ

Alişan
Alişan Kimdir ?
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş
Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti
Alişan'ın kardeşinin cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı eş, "Hakkım helal olsun" diyerek feryat etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık
Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı
Selçuk Tektaş öldü mü? Son dakika Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş neden öldü? Selçuk Tektaş aşı oldu mu? Alişan'ın eşi Busa Varol açıkladı!
Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, evli mi? Selçuk Tektaş neden vefat etti? Selçuk Tektaş son dakika haberleri!
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?
Asıl fırtına şimdi kopacak! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Bebeleri pistten alalım
Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gülerce güven tazeledi
Kritik süreç devam ediyor! Buse Varol'dan Alişan'ın yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş hakkında paylaşım
Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah
Son dakika haber! CHP'li Selvitopu, TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi, hak sahipleri isyan etti
Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
Seda Sayan'dan Gelinim Mutfakta'ya transfer olan Demet Akalın'a gönderme: Ekmek almam, kazandırırım
Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?
25 Haziran Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyen Alişan, entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi