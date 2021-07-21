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ALİŞAN HABERLERİ

Alişan haber, Alişan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Alişan

Alişan

Doğum Yeri İstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi 19.6.1976

Alişan Kimdir ?

Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı.
Biyografinin devamı için tıklayın
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmişAlişan - Dün

Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş

Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça ettiAlişan - Dün

Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti

Alişan'ın kardeşinin cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı eş, 'Hakkım helal olsun' diyerek feryat ettiAlişan - Dün

Alişan'ın kardeşinin cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı eş, "Hakkım helal olsun" diyerek feryat etti

Alişan'ın koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi son yolculuğuna uğurlandıAlişan - Dün

Alişan'ın koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı dilediAlişan - Dün

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşini kaybeden sanatçı Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladıkAlişan - Dün

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptıAlişan - Dün

Alişan'ın kardeşinin ölümü sanat camiasını yasa boğdu! Ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımı yaptı

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiAlişan - Dün

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Alişan: Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandıAlişan - Dün

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Alişan: ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2Alişan - Dün

ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 2

Alişan: Son dakika haberi: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybettiAlişan - Dün

Son dakika haberi: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Alişan: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...Alişan - Dün

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

Alişan: Selçuk Tektaş öldü mü? Son dakika Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş neden öldü? Selçuk Tektaş aşı oldu mu? Alişan'ın eşi Busa Varol açıkladı!Alişan - Dün

Selçuk Tektaş öldü mü? Son dakika Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş neden öldü? Selçuk Tektaş aşı oldu mu? Alişan'ın eşi Busa Varol açıkladı!

Alişan: Selçuk Tektaş eşi kim? Merve Tektaş kimdir?Alişan - Dün

Selçuk Tektaş eşi kim? Merve Tektaş kimdir?

Alişan: Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİAlişan - Dün

Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alişan: Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, evli mi? Selçuk Tektaş neden vefat etti? Selçuk Tektaş son dakika haberleri!Alişan - Dün

Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, evli mi? Selçuk Tektaş neden vefat etti? Selçuk Tektaş son dakika haberleri!

Alişan: Alişan kimdir? Alişan kaç yaşında? Alişan nereli?Alişan - Dün

Alişan kimdir? Alişan kaç yaşında? Alişan nereli?

Alişan: Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol instagram!Alişan - Dün

Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol instagram!

Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş
Alişan: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?Alişan - Dün

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?

Alişan: Sanatçı Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti//Ek fotoğraflarlaAlişan - Dün

Sanatçı Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti//Ek fotoğraflarla

Alişan: Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladıAlişan - 20.07.2021

Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladı

Alişan: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıAlişan - 20.07.2021

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Alişan: 'İşimi elimden aldın' tartışmasında Demet Akalın'dan Seda Sayan'a zeytin dalıAlişan - 19.07.2021

"İşimi elimden aldın" tartışmasında Demet Akalın'dan Seda Sayan'a zeytin dalı

Alişan: Asıl fırtına şimdi kopacak! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Bebeleri pistten alalımAlişan - 18.07.2021

Asıl fırtına şimdi kopacak! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Bebeleri pistten alalım

Alişan: Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Kilis'den madalyayla döndüAlişan - 16.07.2021

Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Kilis'den madalyayla döndü

Alişan - 16.07.2021
Büyükşehir Belediyesporlu Judocular göz doldurdu
19 İlden 350 sporcunun katıldığı organizasyonda ilimizi ve kulübümüzü başarıyla temsil eden judoculardan; Kevser Osman, Alişan Yıldız, Ömer Faruk Turgutlu, Osman Düzgün, Sinem Oruç, Zeynep Betül Ayyıldız rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Ahmet Emir Solak ve Mustafa Enes Cirik gümüş madalya, Elif Nur Yalçın, Ayşe Açar ve Vahit Yusuf Avan ise bronz madalya kazandılar.
Alişan: Konya ovasında pancar üretimi artıyorAlişan - 16.07.2021

Konya ovasında pancar üretimi artıyor

Alişan: Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gülerce güven tazelediAlişan - 15.07.2021

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gülerce güven tazeledi

Alişan - 14.07.2021
Atama kararları Resmi Gazete'de
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Muharrem Kılıç getirilirken, İkinci Başkanlığa Alişan Tiryaki, kurul üyeliklerine ise Burhan Erkuş, Dilek Ertürk, Harun Mertoğlu, İsmail Ayaz, Mehmet Emin Genç, Muhammet Ecevit Carti, Saffet Balın, Ünal Sade ve Zennure Ber'in atamaları yapıldı.
Alişan - 13.07.2021
Sakarya'da FETÖ/PDY davasında iki sanığın yargılanması sürüyor
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Naciye ve eşi Alişan Alişan yer almazken avukatları hazır bulundu.
Alişan: Son dakika 3. sayfa: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendiAlişan - 13.07.2021

Son dakika 3. sayfa: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi

Alişan: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda: 21 gün oldu dua edinAlişan - 13.07.2021

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda: 21 gün oldu dua edin

Alişan: Kritik süreç devam ediyor! Buse Varol'dan Alişan'ın yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş hakkında paylaşımAlişan - 12.07.2021

Kritik süreç devam ediyor! Buse Varol'dan Alişan'ın yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş hakkında paylaşım

Alişan: Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallahAlişan - 12.07.2021

Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah

Alişan: Son dakika haber! CHP'li Selvitopu, TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi, hak sahipleri isyan ettiAlişan - 11.07.2021

Son dakika haber! CHP'li Selvitopu, TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi, hak sahipleri isyan etti

Alişan: Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim siziAlişan - 11.07.2021

Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi

Alişan: KARABAĞLAR TOKİ HAK SAHİPLERİNDEN, SELVİTOPU'NA ÇAĞRI EV SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZAlişan - 11.07.2021

KARABAĞLAR TOKİ HAK SAHİPLERİNDEN, SELVİTOPU'NA ÇAĞRI EV SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ

Alişan: Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel biyografisi!Alişan - 09.07.2021

Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel biyografisi!

Alişan: Seda Sayan'dan Gelinim Mutfakta'ya transfer olan Demet Akalın'a gönderme: Ekmek almam, kazandırırımAlişan - 09.07.2021

Seda Sayan'dan Gelinim Mutfakta'ya transfer olan Demet Akalın'a gönderme: Ekmek almam, kazandırırım

Alişan: Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olduAlişan - 09.07.2021

Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu

Alişan: DERE TAŞTI, YAŞLI ADAM KAYBOLDUAlişan - 07.07.2021

DERE TAŞTI, YAŞLI ADAM KAYBOLDU

Alişan: Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktıAlişan - 06.07.2021

Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı

Alişan: Alişan'ın kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni açıklamaAlişan - 01.07.2021

Alişan'ın kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Alişan: Yaşar İpek açıkladı! Selçuk Tektaş'ın son durumuAlişan - 01.07.2021

Yaşar İpek açıkladı! Selçuk Tektaş'ın son durumu

Alişan: İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdıAlişan - 30.06.2021

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdı

Alişan: SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞA KOŞA GELDİLERAlişan - 26.06.2021

SINAVA GEÇ KALMAMAK İÇİN KOŞA KOŞA GELDİLER

Alişan: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?Alişan - 25.06.2021

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?

Alişan: 25 Haziran Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?Alişan - 25.06.2021

25 Haziran Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Alişan: Hastane kapısından ayrılmıyor! 'Durumu çok kritik' diyen Alişan, entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istediAlişan - 25.06.2021

Hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyen Alişan, entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi

Alişan: Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi kim?Alişan - 23.06.2021

Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi kim?

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Alişan Haberleri | Alişan Kimdir - Haberler - Alişan haberleri en güncel gelişmeler ve son dakika haberler. Alişan kimdir, hayatı ve biyografisi. Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yenide
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