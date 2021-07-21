ALİŞAN HABERLERİ

Alişan Kimdir ?

Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı.