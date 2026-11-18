Uçurtmayı Vurmasınlar filminin küçük Barış'ı Ozan Bilen, yıllar sonraki haliyle şaşırttı. Henüz 5 yaşındayken milyonların hafızasına kazınan oyuncu, bugün gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bilen'in yıllar içindeki değişimi kadar oyunculuk kariyerine devam etmiş olması da merak uyandırdı.

UÇURTMAYI VURMASINLAR'IN KÜÇÜK BARIŞ'I BÜYÜDÜ

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Uçurtmayı Vurmasınlar, 1989 yılında izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Tunç Başaran'ın üstlendiği yapım, etkileyici hikayesi ve oyuncularının performansıyla sinema tarihinin önemli eserlerinden biri oldu. Filmde cezaevinde annesiyle birlikte yaşayan küçük Barış karakterine hayat veren Ozan Bilen, çekimler sırasında yalnızca 5 yaşındaydı. Çocuk yaşta sergilediği performansla izleyicilerin hafızasında yer edinen Bilen, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Aradan geçen uzun yılların ardından oyuncunun bugünkü görünümü, onu hala çocukluk haliyle hatırlayanları şaşırttı.

HENÜZ 5 YAŞINDAYKEN HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Uçurtmayı Vurmasınlar, cezaevinde annesinin yanında büyüyen küçük Barış ile siyasi suçtan hüküm giyen İnci arasındaki dostluğu konu alıyor. Dış dünyayı cezaevi duvarlarının ardından tanımaya çalışan Barış'ın masumiyeti, filmin en güçlü anlatım unsurlarından birini oluşturuyordu. Küçük çocuğun sorduğu sorular ve çevresinde yaşananları anlamlandırmaya çalışması, hikayenin duygusal yönünü güçlendiriyordu. Ozan Bilen'in canlandırdığı Barış karakteri, özellikle uçurtma sahneleriyle hafızalarda yer etti. Çocuk oyuncunun doğal performansı, filmin yıllar sonra bile hatırlanmasında önemli rol oynadı.

İŞLER GÜÇLER DİZİSİNDE DE ROL ALDI

Ozan Bilen'in yer aldığı yapımlardan biri de sevilen komedi dizisi İşler Güçler oldu. Bilen, dizide bir işportacı karakterini canlandırdı. Böylece Uçurtmayı Vurmasınlar filmindeki çocuk oyunculuğunun ardından yetişkinlik döneminde de farklı rollerde yer aldı. Ancak Bilen, sonraki yıllarda ekranlarda daha az görünmeye başladı. Bugün sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren oyuncunun son hali, onu küçük Barış olarak hatırlayanların ilgisini çekti.

YILLAR SONRAKİ DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

1989 yılında henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçen Ozan Bilen, aradan geçen 37 yılın ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. Uçurtmayı Vurmasınlar filmindeki küçük Barış karakteriyle özdeşleşen oyuncunun bugünkü hali, eski görüntülerini hatırlayanlar için nostaljik bir karşılaşma oldu. Oyunculuk eğitimini tamamlayan ve farklı yapımlarda rol alan Ozan Bilen, bugün ekranlardan uzak bir yaşam sürse de Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakterlerinden birine hayat veren isim olarak hatırlanmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi