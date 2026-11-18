Teoman'dan müzikseverlere sürpriz bir haber geldi. "Paramparça", "Kupa Kızı ve Sinek Valesi" ve "İstanbul'da Sonbahar" gibi unutulmaz şarkılara imza atan ünlü sanatçı, 86 şarkıdan oluşan yeni bir çalışma hazırladığını açıkladı. Teoman'ın projesine ilişkin verdiği ayrıntılar, eski şarkılarını yeniden dinlemek isteyen hayranları için sevindirici bir gelişme oldu.

TEOMAN'DAN 86 ŞARKILIK SÜRPRİZ

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Teoman, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde AVM'ye gelen sanatçı, mağazaları gezdiği sırada yeni müzik çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır kendine özgü tarzı ve şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Teoman, bu kez oldukça kapsamlı bir projeyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, toplam 86 parçadan oluşan bir çalışma hazırladığını söyledi. Projenin en önemli ayrıntısı ise parçaların tamamının sanatçının daha önce seslendirdiği şarkılardan oluşması.

"HEPSİNİ KENDİM ÇALIP, KENDİM SÖYLÜYORUM"

Yeni çalışmasının ayrıntılarını anlatan Teoman, projede bütün şarkıları kendisinin seslendirdiğini ve enstrümanları da kendisinin çaldığını belirtti. Ünlü sanatçı, hazırladığı çalışmayı şu sözlerle duyurdu: "86 şarkılık bir çalışmam var. Eski şarkılarımdan oluşan bir çalışma. Hepsini kendim çalıp, kendim söylüyorum."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi