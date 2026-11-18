Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan ile yürütülen normalleşme sürecini eleştiren muhalefete sert sözlerle yüklendi. Yıllarca süren düşmanlık algısının dış müdahalelerle yaratıldığını savunan Paşinyan, "1870’lerden bu yana bizi kontrol etmeye çalışan ve bilincimizi bulandırmak isteyen güçler sürekli 'Türk' diyerek bizi Türklere düşman etti" ifadelerini kullandı.

"BİZİ KONTROL ETMEYE ÇALIŞANLAR TÜRK, TÜRK, TÜRK DEDİ"

Paşinyan şunları söyledi: "Bu takıntıdan ne zaman kurtulacağımızı anlamıyorum. 1870’lerden bu yana bizi kontrol etmeye çalışan, bilincimizi bulandırmak isteyen güçler ne dedi? ‘Türk, Türk, Türk’ dedi. Dış güçler bizi Türklere düşman etti. Ve hepsi bu kadardı. Bütün düşünce sistemimiz altüst oldu.

"KOMŞULARIMIZLA BARIŞ SAĞLAMAK DÜŞÜNCE YAPIMIZDA YOK"

Komşularımızla barış sağlamak ne geleneklerimizde ne de düşünce yapımızda var. İnsanlar, 'Şunlara bakın! Avustralya ve Brezilya ile barış sağlamak yerine gidip Azerbaycan ile barış yapmaya çalışıyorlar!' diyor. Aranızda Avustralya ile barışımızın garanti altında olduğunu sorgulayabilecek biri var mı? Yok. Bu, garantili bir barış.

"GERİ DÖNÜLEMEZ BİR BARIŞ SÜRECİNE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Ama bu hükümet, garantili barışı bir kenara bırakıp belirsiz bir barışın peşine düştü. Azerbaycan ile geri dönülemez bir barış sürecine doğru ilerliyoruz. Anlıyor musunuz? Azerbaycan ile, Türkiye ile ve çevremizdeki ülkelerle.

Evet, insanlar bunu bizi suçlamak için bir gerekçe olarak görüyorsa bırakalım suçlasınlar. Biz Azerbaycan ile barışı sağlamak için çalışıyoruz."