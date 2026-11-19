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Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yakalanarak sınır dışı edilen ve "insan organı kaçakçılığı kralı" olarak bilinen Boris Wolfman, Rusya'da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin böbreklerini Kosova'daki yasa dışı klinikte aldırıp en az 80 bin euroya sattığı belirlenen İsrail vatandaşı Wolfman, yargılama sürecinde yaptıklarını "Tanrı'nın işi" olarak nitelendirmişti.

KURBANLARI KOSOVA'YA GÖTÜRDÜ

Rusya'nın başkenti Moskova'da görülen davada 42 yaşındaki Boris Wolfman; organ ticareti amacıyla insan kaçakçılığı yapmak ve örgütlü suç grubuna katılmak suçlarından mahkûm edildi.

Soruşturma dosyasına göre Wolfman, 2006-2008 yılları arasında aralarında Rus vatandaşlarının da bulunduğu maddi durumu kötü kişileri para karşılığında böbreklerini vermeye ikna etti. Potansiyel donörlerle bizzat görüşüp seyahat ve tıbbi belgelerini hazırlayan Wolfman'ın, kurbanlara eşlik ederek onları yasa dışı ameliyatların yapıldığı Kosova'daki özel bir kliniğe ulaştırdığı tespit edildi.

BÖBREKLERİ EN AZ 80 BİN EUROYA SATTI

Savcılık açıklamasına göre şebeke, yasa dışı nakillerde bir böbreği alıcılara en az 80 bin euroya satarken, organlarını vermeyi kabul eden kişilere ise yalnızca 8 bin ila 15 bin euro arasında ödeme teklif etti.