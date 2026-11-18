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İmralı Adası'nda bulunan Abdullah Öcalan, aile üyeleriyle görüştü. Görüşmeye DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da aralarında bulunduğu yakınları katıldı.

İKİ YEĞENİ VE KUZENİYLE GÖRÜŞTÜ

Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda aile üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğrafta Öcalan'ın yanında yeğenleri DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve Havva Elçin ile kuzeni Hacı Aydın Öcalan yer aldı.

FOTOĞRAFI ÖMER ÖCALAN PAYLAŞTI

Görüşmeden çekilen fotoğrafı X hesabından yayımlayan Ömer Öcalan, paylaşımına "Serok Abdullah Öcalan" notunu düştü. Aile görüşmesinin içeriğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÜNDEME GELDİ Mİ?

Görüşmenin, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ancak Abdullah Öcalan'ın aile üyeleriyle yaptığı görüşmede sürece ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Öcalan'ın daha önce ailesiyle gerçekleştirdiği bazı görüşmelerde sürece ilişkin değerlendirmeler yaptığı belirtilmişti. Son görüşmenin içeriğine dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.