Beşiktaş, Lukebakio transferini bitiriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, ara transfer döneminde sağ kanat için Dodi Lukebakio transferinde önemli aşama kaydetti. Benfica ile kiralama ve satın alma opsiyonlu anlaşma üzerinde sona yaklaşılan transferde, oyuncunun Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtiliyor.
- Beşiktaş, sağ kanat takviyesi için Dodi Lukebakio'nun transferinde önemli ilerleme kaydetti ve operasyonu tamamlamak üzere.
- Transferin kiralama ile zorunlu veya şarta bağlı satın alma opsiyonlu formül üzerinde çalışıldığı, Benfica ile bonservis görüşmelerinde sona yaklaşıldığı öğrenildi.
- Lukebakio, 2025 Eylül'ünde Sevilla'dan 20 milyon euroya Benfica'ya transfer oldu ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor; bu sezon 18 maçta 623 dakika oynayıp 4 gol, 2 asist yaptı.
Beşiktaş, ara transfer döneminde sağ kanada takviye yapmak için Dodi Lukebakio ile ilgili görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti. Siyah-beyazlılar, Belçikalı oyuncunun transferini tamamlamak üzere.
BEŞİKTAŞ'TA ROTA LUKEBAKIO
Yaz transfer döneminde Benfica’nın 20 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle gerçekleşmeyen operasyon, 31 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibinde yeterli süre bulamamasıyla yeniden gündeme geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda sağ kanat rotasyonunda değişikliğe gidecek olan Beşiktaş yönetimi, öncelikle Milot Rashica ile yolları ayırmayı planlıyor. Vaclav Cerny için gelecek tekliflerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.
TRANSFER BİTMEK ÜZERE
Taraflar, kiralama ve zorunlu ya da şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir formül üzerinde çalışıyor. Benfica ile bonservis görüşmelerinde de sona yaklaşıldığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
2025 Eylül’ünde Sevilla’dan 20 milyon euro karşılığında Benfica’ya transfer olan ve 2030’a kadar sözleşmesi bulunan Lukebakio, bu sezon 18 maçta 623 dakika forma giyerek 4 gol ve 2 asistle katkı sağladı. Belçika Milli Takımı’nda da görev alan oyuncunun Beşiktaş’a sıcak baktığı belirtiliyor.