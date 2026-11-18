POLSAN, kamuoyuna yansıyan iddialara açıklık getirmek ve mensuplarını bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sandığın fon yatırımlarına ilişkin tarih ve tutarlar tek tek sıralandı.

"BİRİKİMLERİ YALNIZCA MUHAFAZA EDEN BİR KURULUŞ DEĞİLİZ"

POLSAN’ın açıklamasında, “Türk Polis Teşkilatının fedakâr mensuplarının alın teriyle oluşturulan birikimlerin korunması, güvenli ve etkin biçimde değerlendirilmesi, hak sahiplerinin menfaatlerinin gözetilmesi ve Sandığımızın mali sürdürülebilirliğinin sağlanması, POLSAN’ın en temel sorumlulukları arasında yer almaktadır” denildi.

Açıklamada, “Öncelikle bilinmelidir ki POLSAN, üyelerinden topladığı birikimleri yalnızca muhafaza eden bir kuruluş değildir. Sandığımız, kendisine emanet edilen kaynakları değerlendirmek, korumak, sürdürülebilir gelir sağlamak ve üyelerinin gelecekteki mali haklarını güvence altına almak sorumluluğunu taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

"FONLARLA DEĞERLENDİRME RASYONEL BİR UYGULAMA"

Fon yatırımlarının gerekçesine ilişkin açıklamada, “POLSAN’ın mali kaynaklarının bir bölümünü yatırım fonları aracılığıyla değerlendirmesi, finansal yönetim ilkeleri bakımından son derece doğal, ekonomik açıdan rasyonel ve Sandığın kuruluş amacıyla uyumlu bir uygulamadır. Zira büyük miktardaki mali kaynakların herhangi bir getiri sağlanmaksızın atıl durumda tutulması, bu kaynakların reel değerinin zaman içerisinde erimesine yol açacaktır” denildi.

POLSAN, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş portföy yönetim şirketlerinden “Fon Yönetim Esasları Prosedürü” çerçevesinde hizmet aldığını, bu şirketlerin imzalanan sözleşmeler ve kendilerine tanınan yetkiler çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü belirtti.

TERA İLE TEK İŞLEM: AYNI GÜN İADE EDİLDİ

Açıklamada, Tera Yatırım’a ilişkin “ Tera Yatırım nezdinde yalnızca 28.08.2023 tarihinde 103 bin 800 TL tutarında bir işlem gerçekleştirilmiş, söz konusu tutar aynı gün içinde POLSAN’a iade edilmiştir. Bu işlem sonucunda bir gelir veya maliyet oluşmadığı gibi o tarihten sonra da anılan yatırım kuruluşuyla herhangi bir işlem yapılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

ATLAS PORTFÖY’DEN 58 MİLYON LİRA KAR

Atlas Portföy’e ilişkin bilgi verilen açıklamada, “Atlas Portföy nezdinde 03.01.2022 tarihinde açılan 26 milyon 425 bin 562 TL tutarlı bakiye, 31.01.2024 tarihinde 90 milyon 824 bin 270 TL’ye ulaşmış, bu yatırım sonucunda 57 milyon 958 bin 837 TL net kâr elde edilmiştir. Bu tarihten sonra anılan yatırım kuruluşuyla herhangi bir işlem yapılmamıştır” denildi.

ELZ FONU AÇIKLAMASI: YÖNETSEL KARARIMIZ YOK

Kamuoyunda gündeme gelen ELZ kodlu fona ilişkin işlemlerin Astra Portföy Yönetimi AŞ ile imzalanan portföy yönetim sözleşmesi kapsamında yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu sözleşme çerçevesinde Astra portföy şirketine toplamda 152 milyon 935 bin TL aktarılmıştır. Şirket tarafından aktarılan bu tutar içerisinden 20.10.2026 tarihinde yapmış olduğu alt işlemlerden biri olarak 14 milyon 300 bin TL tutarında, ELZ-Astra portföy katılım hisse senedi fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sözleşmeden doğan yetkisi çerçevesinde ilgili portföy yönetim şirketi tarafından alınan bir karar olup, POLSAN’ın ayrıca bu işleme yönelik bir yönetsel kararı veya talimatı bulunmamaktadır.”

"10 MİLYON LİRA KARLA PORTFÖYDEN ÇIKILDI"

POLSAN, açıklamasında “11.11.2026 tarihinde POLSAN tarafından 163 milyon 81 bin TL tahsil edilerek ve 10 milyon 145 bin TL kâr elde edilerek portföyden tamamen çıkılmıştır. Gerek portföy yönetim şirketinin yapmış olduğu 14 milyon 300 bin TL tutarındaki ELZ-Astra portföy katılım hisse senedi fonu alım satımı işlemi, gerekse POLSAN’ın fona yatırmış olduğu toplam tutar kapsamında herhangi bir zararı söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. Açıklamada, ilgili şirketin de zarar iddialarının gerçeği yansıtmadığını basın açıklamasıyla duyurduğu hatırlatıldı.

PARDUS FONUNDA GERİ ÖDEME BEKLENİYOR

SPK’nın 17 Eylül tarihli kararıyla olağan tasfiye kapsamına alınan Pardus Portföy’e ilişkin açıklamada, “08.01.2025 tarihinde 19 milyon 999 bin 773 TL bedelle alınan ve bugün itibariyle 19 milyon 850 bin TL kârla birlikte toplam değeri 39 milyon 849 bin 914 TL’ye ulaşan AC1-Pardus kısa vadeli katılım serbest fonunun geri ödenmesi beklenmektedir. Bu fonun ilgili yönetim şirketi tarafından piyasalarda alım satıma açılmasına yönelik ilgili kurum nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur. Süreç Sandığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir” denildi.

Açıklamada, POLSAN’ın bağlı şirketlerinden Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamına alınan herhangi bir fonda yatırımının bulunmadığı da vurgulandı.

"SİYASİ TARTIŞMANIN MALZEMESİ HALİNE GETİRİLEMEZ"

Açıklamanın sonunda, “Bu somut veriler ışığında, Sandığımızın veya mensuplarımızın zarara uğradığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Polis Teşkilatının fedakâr mensuplarının alın teriyle oluşturulan birikimler, herhangi bir siyasi tartışmanın malzemesi hâline getirilemeyecek kadar kıymetli; korunması, geliştirilmesi ve hesabının verilmesi gereken ortak bir emanettir. POLSAN, bütün faaliyetlerinde hukuka uygunluk, mali disiplin, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak çalışmalarını yürütmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi