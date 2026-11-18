Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beraberindeki heyette dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Rus heyetini takip eden bir gazeteci, bir askeri görevlinin taşıdığı siyah çantanın nükleer silahların kullanımına ilişkin emirlerin iletilmesinde kullanılan özel çanta olduğunu öğrendi.

"BU NÜKLEER ÇANTA MI?" DİYE SORDU

Rus heyetini takip eden gazeteci, bir askeri görevlinin elinde bulunan siyah çantayı fark ederek "Bu nükleer çanta mı?" sorusunu yöneltti. Görevli ise gazetecinin sorusuna "Ta kendisi" yanıtını verdi. Böylece Putin'in Çin ziyaretine nükleer komuta sisteminin bir parçası olan özel çantayla geldiği, Rus heyetindeki görevlinin açıklamasıyla doğrulanmış oldu.

NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMINDA KRİTİK ROL OYNUYOR

Rusya'da "Çeget" adıyla bilinen nükleer çanta, devlet başkanının nükleer silahların kullanımına ilişkin emirlerini askeri komuta kademesine iletmesini sağlayan sistemin bir parçası olarak kullanılıyor. Özel haberleşme donanımına sahip çanta, devlet başkanının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde de askeri görevliler tarafından taşınıyor. Çanta doğrudan nükleer füze fırlatmak için kullanılmıyor. Nükleer kuvvetlere ilişkin talimatların güvenli iletişim kanalları üzerinden iletilmesini sağlıyor.

GÖZLER YARINKİ ÜÇLÜ ZİRVEDE

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yarın üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Üç liderin masasında Ukrayna'daki savaşın yanı sıra İran, uluslararası ticaret, yapay zeka ve nükleer silahlar gibi önemli başlıkların bulunacağı belirtiliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin gündemine ilişkin açıklamasında öncelikle güncel uluslararası meselelerin, Ukrayna'daki gelişmelerin ve muhtemelen İran'ın ele alınacağını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi