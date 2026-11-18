Dünyada Müslümanların sayısının 2035'te Hristiyanları geçeceği öngörülüyor. DW'nin AP ajansına dayanarak aktardığına göre, Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin yeni projeksiyonu iki dinin de büyümeye devam ettiğini, ancak İslam'ın Hristiyanlıktan daha hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor.

2,57 MİLYARA KARŞI 2,52 MİLYAR

Merkezin tahminlerine göre 2020'de dünyada 2 milyar 270 milyon Hristiyan ve 2 milyar 20 milyon Müslüman vardı. Yeni projeksiyona göre 2035'te Müslümanların sayısı 2 milyar 570 milyona, Hristiyanların sayısı ise 2 milyar 520 milyona ulaşacak.

Mevcut eğilim sürerse küresel Müslüman nüfusunun 2070'te 3,6 milyarı aşması, Hristiyanların sayısının ise 3 milyarın biraz altında kalması bekleniyor.

BELİRLEYİCİ OLAN DOĞUM ORANI

Araştırmaya göre farkın temel nedeni, Müslümanların diğer büyük dini gruplara kıyasla daha fazla çocuk sahibi olması. Pew'in kıdemli demografı Conrad Hackett, AP'ye "Mesele bebekler" dedi.

Verilere göre 2020-2025 döneminde Müslüman kadınlar ortalama 3,1 çocuk doğururken Hristiyan kadınlarda bu oran 2,5 oldu. Diğer bütün kadınlarda ortalama 1,6'da kaldı; bu rakam, bir neslin kendini yenilemesi için gereken 2,1'in altında.

DİN DEĞİŞTİRMENİN ETKİSİ SINIRLI

Pew'in din araştırmaları direktörü Alan Cooperman, öngörülen büyümenin büyük kısmının iki dinin zaten çoğunlukta olduğu ülkelerde gerçekleştiğini, din değiştirmenin yalnızca küçük bir rol oynadığını söyledi. Cooperman, "Müslümanların artışının Hristiyanların aleyhine olduğu bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu bulgunun Hristiyanların Müslümanlara kaybettiği bir çatışma gibi sunulmasından endişe ediyorum" dedi.

Harvard İlahiyat Okulu'nda dini demografi üzerine çalışan Gina Zurlo da bu eğilimler ışığında dinler arası ilişkilerin "son derece önemli" olduğunu vurguladı ve farklı inançlardan insanlar arasındaki kişisel temasın önemine dikkat çekti.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle