Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, "Kızılay Kanun Teklifi"nin görüşmelerine geçileceği sırada YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl arasında söz hakkı tartışması yaşandı. Bingöl, Başarır'ın kendisi konuşmaya başladıktan sonra söz istediğini belirterek talebini karşılamadı. Bunun üzerine Başarır, "Bu ne terbiyesizlik ya" diyerek tepki gösterdi. Ardından YENİ Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.Meclis Başkanvekili Bingöl, alınan karar gereğince denetim konularının görüşülmeyeceğini belirterek gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne geçileceğini açıkladı. Bu sırada YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz istedi.

Bingöl, Başarır'a söz vermeyerek, "Ama başladı" dedi. Başarır ise "Sayın Başkan..." diyerek yeniden söz almak istedi. Bingöl'ün, "Kanun teklifi yani lütfen ama..." sözleri üzerine Başarır, "Ama girdik yani neden bunu yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi..." ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün, "Ya ben başladım ama konuşmaya" demesi üzerine Başarır, "Siz konuştuktan sonra ben buna basmadım ki" diye karşılık verdi.

Bingöl'ün, "Allah Allah! Böyle bir şey olmaz ama ya" sözlerine tepki gösteren Başarır, "Ya böyle olur mu? Bu ne terbiyesizlik ya! Buyurun" dedi. AK Parti sıralarından yükselen tepkiler üzerine Başarır, "Buyurun! Buyurun! Buyurun!" ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün, "Sakin ol, sakin! Sakin ol!" sözlerine Başarır, "Sakinim ben!" diye karşılık verdi. Bingöl, gündeme geçileceğini yeniden açıklarken Başarır, "Haydi çıkıyoruz!" dedi. Bunun üzerine YENİ Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

Bingöl, Kızılay kanun teklifinin oylaması öncesinde toplantı yeter sayısı yoklaması yapılacağını bildirdi. Yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşime 5 dakika ara verildi. Aranın ardından teklifin oylamasına geçildi.

Kaynak: ANKA