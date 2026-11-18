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Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ek ifade vermek üzere getirildiği adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Çakmak soruşturma kapsamında önce serbest bırakılmış, ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İLK İFADEDEN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Taha Çakmak, 14 Ekim’de fon soruşturması kapsamında ilk kez ifade vermişti. İfade işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Çakmak, bu gelişmenin ardından 15 Ekim’de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürlüğü görevlerinden istifa etmişti.

23 EKİM’DE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 23 Ekim’de yeniden gözaltına alınan Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 24 Ekim’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma dosyasında, Türkiye Sigorta’ya ait mevduatların Tera fonlarına aktarılması ve bu işlemler karşılığında kişisel menfaat sağlandığı iddiaları yer alıyor. Çakmak’a yöneltilen suçlamalarla ilgili yargı süreci devam ediyor.

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