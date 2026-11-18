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Antalya siyasetinde peş peşe yaşanan istifalara Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da eklendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in CHP'den ayrıldığını açıklamasının ardından Duran da partisinden istifa etti. Kararının gerekçesini projelerini hayata geçirmek olarak açıklayan Duran, ilçenin liman, yol, sahil koruma ve arıtma tesisi yatırımları için mücadele edeceğini söyledi.

“PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEM LAZIM”

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada ilçenin ihtiyaç duyduğu projelere dikkat çekti.

Görev süresi boyunca Demre için önemli yatırımları hayata geçirmek istediğini belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir ilçede yaşıyorum. Proje geliştirmem lazım. Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma, Çayağzı planı ve projesi. Bunların tamamı hükümet odaklı projeler. Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon liralık bütçesiyle yapılacak işler değil. Daha çok bunlar için mücadele edeceğim. Görev sürem dolana kadar bunları hayata geçirebilirsem ne mutlu bana.”

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN ARDINDAN GELDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de 18 Kasım'da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Özdemir'in ardından Fahri Duran'ın da partisinden ayrılması, Antalya siyasetindeki hareketliliği artırdı.

Öte yandan her iki ismin de AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak parti değişikliğine ilişkin resmî katılım açıklaması henüz yapılmadı.

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