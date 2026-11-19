Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın üstlendiği "Aşk Tesadüfleri Sever 3" filminin galası, İstanbul Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı.

Serinin üçüncü filminde, ilk iki yapımda olduğu gibi tesadüflerin bir araya getirdiği hayat hikayeleri beyaz perdeye taşınıyor. Galada filmin yönetmeni İpek Sorak ile oyuncular Mehmet Günsür ve Serkan Altunorak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların gençleştirilmesinde hibrit olarak yapay zekadan yararlanıldı

Yönetmen Sorak, 16 yıllık süreçte "Aşk Tesadüfleri Sever" serisinin üç filme ulaştığını belirterek, "Bu, tesadüfleri anlatan bir seriye dönüştü. Biz de ister istemez gerçek hayattan alınmış tesadüf hikayelerini anlatırken bulduk kendimizi. Şu an çok heyecanlıyız. İzleyenler karar verecek ama ben çok mutluyum. Filmi izledikten sonra insanların salondan güzel bir duyguyla, umutla ayrılacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Çekimler sırasında kendisini duygulandıran pek çok an yaşadıklarını aktaran Sorak, bazı sahnelerde geçmişteki anları yeniden canlandırmanın kendileri için etkileyici bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Sorak, filmin farklı yıllar arasında geçişler içermesi nedeniyle oyuncuların gençleştirilmesinde yapay zekadan yararlandıklarını belirterek, "Biz çok geçmişe gidip geliyoruz. 2012'ye, 2015'e, 2005'e, hatta 1960'lara gidiyoruz. Oyuncuları makyaj ve saçla o yaşlara götürmek biraz zor olabiliyor. Yeni teknikle çok güzel oldu. Yapay zekayla yaptığımız sahneler var ancak bunların hepsi hibrit. Birebir yapay zekayla bir şey üretmedik. Önce çekim yaptık, ardından bu görüntüler üzerinde yapay zekayla denemeler gerçekleştirdik." dedi.

"Kendimi zaman yolculuğu yapmış gibi hissettiğim anlar oldu"

Mehmet Günsür de aynı karakteri 16 yıl sonra yeniden canlandırmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Günsür, "Aynı karakterle 16 sene sonra geri dönmek çok keyifliydi. O karakterin, Özgür'ün, 16 sene boyunca neler yaşayabileceğini düşünmek ve o şekilde hazırlanmak çok heyecan vericiydi. Her oyuncuya nasip olacak bir şey değil, 16 sene önceki karakterin 16 sene sonraki halini gösterme şansını bulmak." diye konuştu.

Bazı sahneleri yeniden canlandırmanın kendisinde zaman yolculuğu hissi uyandırdığını aktaran Günsür, "Kendimi zaman yolculuğu yapmış gibi hissettiğim anlar oldu. Sanki 16 sene öncesine gittim. Çünkü bazı aynı sahneleri yeniden canlandırdık." sözlerini sarf etti.

Günsür canlandırdığı karakterin gelişimiyle ilgili olarak ise "16 sene boyunca hep direnmiş bir bariyeri yıkmaya, hep direnmiş ama 16 sene sonra karşısına birtakım olaylar zinciri ve bir kadın çıkıyor ve 16 yıl boyunca direndiği noktayı kırmak için cesaret alıyor diyeyim. Keyifliydi." bilgisini paylaştı.

Yapay zekanın filmdeki kullanımını da beğendiğini dile getiren oyuncu, "Hibrit olarak kullanıldı. Yüzde yüz yapay zeka değil, bizim çektiğimiz görüntülere uygulandı. Bence çok iyi çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Seyirciyle bağ kurmuş bir filmin devamında yer almak ve bu başarının içinde olmak beni mutlu etti"

Filmde Emre karakterini canlandıran Serkan Altunorak ise devam filminde rol almanın kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu ifade etti.

Altunorak, canlandırdığı karakterin hikayesine ilişkin, "Emre'yi oynuyorum. Devrim Özkan'ın oynadığı Mavi karakteriyle üniversiteden beri beraber olan, reklamcılık dünyasında iddialı bir ajansa sahip iki kişinin arasındaki ilişkiyi izliyoruz. Mehmet Günsür'ün oynadığı Özgür karakterinin bir kampanya vesilesiyle hayatlarına girmesiyle olaylar değişiyor." dedi.

Reklamcılık sektörünün filmde işlenen yönlerine de değinen Altunorak, "Reklam dünyası çok acımasız bir dünya. Her ne kadar savunmadığım tarafları olsa da artık sistemin bununla döndüğü gerçeğiyle yaşadığımız bir dünyadayız. Bazı anları oynamakta, bazı cümleleri söylemekte bile zorlandım. Çünkü beynim asla kabul etmiyordu." ifadesini kullandı.

Filmin kendi kariyerinde de farklı bir deneyim olduğunu belirten Altunorak, "Daha önce hiçbir devam filminde oynamamıştım. Kendi içinde kült olmuş, seyirciyle çok doğrudan bağ kurmuş bir filmin devamında yer almak ve bu başarının içinde olmak beni mutlu etti." diye konuştu.

Mehmet Günsür ile daha önce "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde de birlikte rol aldıklarını hatırlatan Altunorak, "Çok yakın bir dostluğumuz var. Daha önce 'Muhteşem Yüzyıl'da da beraber oynamıştık. Orada da partnerdik ve müthiş bir set geçirmiştik. Neredeyse 12-13 yıl sonra kaldığımız yerden devam ettik. Bütün oyuncularla birlikte çok keyifli, her anlamda eğlenceli ve güzel bir set tecrübesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde organ bağışı üzerine işlenen anlatı toplumsal farkındalık oluşturabilir

Galada organ bağışına yönelik farkındalık çalışması da gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından etkinlik alanında kurulan stantta katılımcılara organ bağışı hakkında bilgilendirme yapıldı. Galaya katılan piyanist Ece Dağıstan da organ bağışı konusundaki kişisel deneyimini ve farkındalık çalışmalarını paylaştı.

Dağıstan, filmde organ bağışı üzerine işlenen anlatının toplumsal farkındalık oluşturabileceğini belirtti. Yaklaşık 8 yıldır organ bağışı kampanyaları düzenlediğini aktaran Dağıstan, ablasının uzun süre böbrek yetmezliği yaşaması üzerine ona böbreğini bağışladığını anlattı.

Bu deneyimin kendisinde organ bağışına yönelik daha güçlü bir duyarlılık oluşturduğunu ifade eden Dağıstan, "Daha çok insana ulaşmak, bu konuyu daha basite indirgemek istiyorum. Organ bekleyen binlerce insan var ancak maalesef ülkemizde bu konu biraz yavaş tempoda ilerliyor. Bu filmin birçok insanda farklı duygular uyandıracağına eminim. Bu konuda bir yaptırım değil, insanları teşvik etme niyetiyle anlatıyorum. Bu film bence çok iyi bir duyarlılık yaratacak, farkındalık yaratacak bu konuyla ilgili o yüzden çok müteşekkirim." diye konuştu.

Kaynak: AA