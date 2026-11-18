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İçişleri Bakanlığının ilk kadın Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın görev yapmasından duydukları memnuniyeti dile getiren İyi Parti, DEM Parti ve CHP milletvekilleri, kadınların iç güvenlik bürokrasisinde üst düzey yönetici olarak daha fazla yer almasının önemine ilişkin mesajlar verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan muhalefet milletvekilleri, iç güvenlik bürokrasisinde kadın temsiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın görevine ilişkin memnuniyetlerini dile getirdi. 17 Kasım'daki görüşmelerde İçişleri Bakanlığında ilk kez bir kadın bakan yardımcısının görev yapması öne çıkarken, milletvekilleri Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valiliği dönemine de değindi.

İYİ Partili Olgun'dan Yiğitbaşı'nın valilik dönemine övgü

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, bütçe görüşmelerindeki konuşmasında Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valiliği dönemine değindi. Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'da başarılı bir valilik görevi yürüttüğünü belirten Olgun, kendisini İçişleri Bakan Yardımcısı olarak komisyon sıralarında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Olgun, kadın bakan yardımcısının komisyon görüşmelerindeki varlığını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

DEM Partili Kaya: "Diliyorum ki sayıları artar"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da, konuşmasının başlangıcında İçişleri Bakanlığında bir kadın bakan yardımcısının görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, Bakanlığın yönetim kadrosunda kadın bir bakan yardımcısının bulunmasını olumlu karşıladığını belirterek, kadın yöneticilerin sayısının artması temennisinde bulundu.

CHP'li Karaca: "Varlığından ümitvar olduğumuzu belirtmek isterim"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, kadınların üst düzey kamu yönetimindeki temsiline dikkat çekti. TBMM bütçesi dahil 12 bütçe görüşmesine katıldığını belirten Karaca, bu görüşmelerde yalnızca Aile ve İçişleri Bakanlıklarında kadın bakan yardımcılarıyla karşılaştığını ifade etti. Kübra Güran Yiğitbaşı ile Afyonkarahisar Valiliği döneminden tanıştıklarını belirten Karaca, kadın bakan yardımcılarının sayısının artmasını temenni ederek, Yiğitbaşı'nın varlığının kendileri açısından umut verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı