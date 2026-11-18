Ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray, rotasını Portekiz Milli Takımı'nın yıldızlarına çevirdi. Sezon başında Rafael Leao'yu renklerine bağlayarak ses getiren sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncunun milli takımdan iki arkadaşı Bruno Fernandes ve Renato Veiga için harekete geçtiği öne sürüldü.

ORTA SAHADA İLK HEDEF: BRUNO FERNANDES

Uzun süredir sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Manchester United'ın 32 yaşındaki kaptanı Bruno Fernandes'in takımdan ayrılma ihtimali güçlendi. İngiliz ekibiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz yenilemeyen deneyimli orta saha için yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun da yerine Nico Paz'ı istediği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, Portekizli yıldızı rakiplerine kaptırmamak adına ara transferde tüm şartları zorlamayı hedefliyor.

SAVUNMAYA ÇOK YÖNLÜ TAKVİYE: VEIGA

Sarı-kırmızılıların bir diğer hedefi ise Villarreal'de forma giyen Renato Veiga. Sezon başında Leipzig'den kiralanan El Chadaille Bitshiabu'nun beklentilerin altında kalması üzerine Abdülkerim Bardakcı ile rekabete girecek bir isim arayan yönetim, hem stoper hem de sol bek oynayabilen Veiga'yı listesine aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tur yolunun açılması durumunda, Portekizli savunmacı için ayrılacak bütçenin artırılması planlanıyor.

LEAO DEVREYE GİRECEK

Galatasaray yönetimi, bu iki kritik transferde Rafael Leao'nun ikna gücünden faydalanmayı amaçlıyor. Kulüpler düzeyinde temasların başlamasıyla birlikte Leao'nun, Bruno Fernandes ve Renato Veiga ile görüşerek sarı-kırmızılı kulübü ve İstanbul'u anlatması bekleniyor. Yönetim ayrıca, iki vatandaşıyla aynı takımda buluşacak olan Rafael Leao'nun saha içi performansının da bu hamlelerle zirveye çıkacağına inanıyor.