Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, ABD'de yayınlanan The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'a konuk oldu ve özel hayatındaki büyük değişimi ilk kez bu kadar açık anlattı. 57 yaşındaki yıldız, yirmili yaşlarından bu yana ilk kez hem bir partneri hem de evde çocukları olmadan yaşadığını söyledi.

"YALNIZIM, ÖZGÜRÜM" DEDİ

Ben Affleck ile evliliğinin bitmesinin ve ikizlerinin evden ayrılmasının ardından hayatının nasıl değiştiği sorusuna Lopez şu karşılığı verdi: "20'li yaşlarımdan bu yana ilk kez ne bir partnerim var ne de çocuklarım yanımda. Yalnızım, özgürüm, canım ne isterse onu yapabilirim."

Ünlü sanatçı, bu sürecin kendisine pek çok farklı duygu yaşattığını ama genel olarak mutlu olduğunu da ekledi: "Şimdiyse sadece ben varım. Başka bir sürü duygu barındırsa da bu benim için oldukça mutlu bir dönem."

İKİZLERİ GİDİNCE GÖZYAŞINA BOĞULDU

Lopez'i bu yeni dönemde en çok zorlayan, Marc Anthony ile evliliğinden olan ikizlerinin üniversite için evden ayrılması oldu. Sanatçı o günleri şöyle anlattı: "Üniversite için gittiklerinde altı ay aralıksız olarak ağladım. Mezuniyetlerinden iki ay önce başlayıp onları okula bırakıncaya kadar hep ağladım."

Lopez, içinde biriken duyguları müziğe dönüştürdüğünü de söyledi. Stüdyoya girip denemeler yapmaya başladığını anlatan sanatçı, şimdiye kadar 20 şarkı hazırladığını açıkladı.

DÖRT EVLİLİK, DÖRT AYRILIK

"Jenny from the Block" ve "On the Floor" gibi şarkıları, "Out of Sight" ve "Hustlers" gibi filmleriyle tanınan Lopez, özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Sanatçı ilk olarak 1997'de Ojani Noa ile, 2001'de ise dansçı Cris Judd ile evlendi. Şarkıcı Marc Anthony ile evliliği 2004'ten 2014'e kadar sürdü.

Bir dönem beyzbol yıldızı Alex Rodriguez ile nişanlı kalan Lopez, 2002'de Gigli filminin setinde tanışıp nişanlandığı ama sonra ayrıldığı Ben Affleck ile 2022'de evlendi. Çiftin evliliği yaklaşık iki yıl sürdü.