Ertuğrul Kaya’nın istifasıyla Yeni Yol 19 vekile düştü, CHP’li Ediz Ün partiye geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya partisinden istifa etti; partinin milletvekili sayısı 19'a düştü. Grup düşmesin diye CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün Yeni Yol Partisine geçti; CHP'nin milletvekili sayısı 43'e, bağımsız milletvekili sayısı 13 oldu.
Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya partisinden istifa etti.
Kaya'nın istifasıyla Yeni Yol Partisinin milletvekili sayısı 19'a düştü. Partinin TBMM'deki grubunun düşmemesi için CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Yeni Yol Partisine geçti.
Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 43'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 13 oldu.
Kaynak: AA