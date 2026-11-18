Real Madrid, milli yıldızımız Arda Güler ile olan sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatarak genç yeteneğe olan güvenini tazeledi. Tarihi imzanın ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Arda Güler'e, yetiştiği kulüp olan Fenerbahçe'den gelen yorum ise gündeme damga vurdu.

"HAYALİM, BU EŞSİZ TARİHTE İZİMİ BIRAKMAK''

İspanyol devinin formasını uzun yıllar daha terletecek olmanın gururunu yaşayan Arda Güler, paylaşımında "Real Madrid formasını ilk kez üzerime geçirdiğimde, devasa bir tarihin parçası olacağımı biliyordum. Bugün de aynı gururu ve aynı mutluluğu hissediyorum ama çok daha büyük bir sorumlulukla. Dünyanın en büyük kulübünde, adlarını futbol tarihine yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihte kendi izimi bırakmak. Bu kulübün bir parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. 2032." dedi.

FENERBAHÇE VE ARDA ARASINDA DUYGULANDIRAN DİYALOG

Genç yıldızın bu paylaşımının ardından eski kulübü Fenerbahçe'den tebrik gecikmedi. Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından gönderiye, "Bu yolculuğa tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Seninle gurur duyuyoruz, Arda!" yorumu yapıldı. Eski yuvasından gelen bu desteğe kayıtsız kalmayan Arda Güler ise, "Her zaman kalbimizdesiniz ailem." yanıtını verdi. İki taraf arasındaki bu vefa dolu mesajlaşma, kısa sürede futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.

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