Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk'nin teknik direktörü Volkan Demirel, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Gaziantep halkının futbola ilgisini ve takımlarına bağlılığını bildiğini söyleyen Volkan Demirel, tribün desteğinin önemine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, "Gaziantep şehrinden ricam, tüm şehri maçlara bekliyorum. Çünkü bizler çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ama destek olmadan yaptığımız her şey ne yazık ki yarım kalıyor. O yüzden iç sahada oynayacağımız ilk maçta gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar herkesi tribünlerde görmek istiyorum." dedi.

"BEN HATAYSPOR'U DÜŞÜRMEDİM!"

Futbolcuların antrenmanlardaki istek ve çalışma temposundan memnun olduğunu belirten Volkan Demirel, Hatayspor'da görev yaptığı döneme ilişkin de konuştu. Deprem bölgesinde ayakta kalan tek takımın Gaziantep FK olduğunun hatırlatılması üzerine Demirel, şu ifadeleri kullandı:

" Hatay'da yaşadığımız süreç, çok zorlu bir süreçti. O süreci de bildiğim için, buradaki insanın, bu bölgenin insanının ne hissettiğini bildiğim için aslında gelmemdeki sebeplerden biri de bu. Ben elimde hiçbir şey yokken Hatayspor'u lige çıkardım. Gerçekten herkes diyor ki 'Volkan hoca Hatay'ı düşürdü.' Ama ben Hatayspor'u düşürmedim. Ben Hatayspor'u aslında lige davet ettim. Ben olmasam Hatayspor ligde olamazdı zaten."