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Ocak ayında maneviyata ve dine yöneldiğini açıklayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı (pole dans) yaptığı anları paylaştı. Stüdyoda çekilen görüntülerini takipçilerinin beğenisine sunan Subaşı çok yorulduğunu vurguladı.

POLE DANSI YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Instagram hesabının hikâye bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın, bir pole dans stüdyosunda direğe tutunarak poz verdiği görüldü. Subaşı, o anlara ait görüntüsüne "Yağmur the sweetest athlete bitirdi beni yine..." notunu düştü.

"BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARIMI ZOR GÖRÜRSÜNÜZ" DEMİŞTİ

Subaşı, ocak ayında yaptığı açıklamada manevi bir sürece girdiğini belirterek bikinili fotoğraf ve videolarını artık çok daha az paylaşacağını söylemişti. Ancak ilerleyen süreçte bikinili pozlarını yeniden yayımlamaya başlayan ünlü fenomen, son olarak direk dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.