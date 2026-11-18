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ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'in "3 Kasım'daki seçimleri, İran'la savaş yüzünden kaybettikleri" yönündeki açıklamasından rahatsız olduğunu ve 2028 başkan adaylığı için Vance'e daha mesafeli bakmaya başladığını iddia etti.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ile Vance arasındaki İran anlaşmazlığını gündemine taşıdı.

Habere göre, Trump, Kongre ara seçimlerinden Cumhuriyetçilerin kötü bir sonuçla çıkmasını İran savaşına bağlayan Vance'in açıklamalarından rahatsızlık duydu ve bunu yakın çevresiyle paylaştı.

Vance'in İran'la ilgili açıklamasına ilk tepki olarak "Bence bu büyük ölçüde doğru." açıklamasını yapan Trump, sonraki günlerde ise Vance'in İran konusunda kendisini haklı görmemesine sinirlendiğini çevresindeki bazı kişilere iletti.

Trump, Vance'in "neyin yanlış gittiğine dair değerlendirmesinde ortaya koyduğu çerçeveden" giderek daha fazla rahatsız olmaya başladı.

Trump, İran'la savaş konusunda doğru karar verdiğini düşünüyor

Trump, bazı danışmanlarına, Vance'in "İran'la savaşa girme konusunda Başkan'ın doğru kararı verdiğini özellikle belirtmesi gerektiğini" söyleyerek, Başkan Yardımcısı'nı şikayet etti.

Bu konuda doğru karar verdiğine inanan Trump, Vance'in İran konusundaki aksi yöndeki açıklamalarından memnun olmadığını dile getirdi.

Trump, özel sohbetlerinde de Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu övmeye devam etti ve onun güçlü bir başkan adayı olabileceğini ima etti.

Trump, bu özel görüşmelerinde, Rubio'nun, "Başkan'ın, İran'a saldırı kararının ülkenin ulusal güvenliği için hayati önem taşıdığını" defalarca dile getirdiğini ve bundan memnun olduğunu belirtti.

Vance'e yakın bazı isimler de Vance'in Trump'la arasındaki bu anlaşmazlıkla birlikte 2028 başkan adaylığı konusunda henüz net bir karar vermediğini aktardı.

Başkan, Vance'e duyduğu rahatsızlığı kamuoyu önünde ima etmişti

Trump, kasım başlarında Başkan Yardımcısı'nın bir açıklama daha yapması gerektiğini söyleyerek, Vance'e duyduğu rahatsızlığı kamuoyu önünde ima etmişti.

Trump, İran'la savaş konusunda, "Aynı şeyi tekrar yapma şansınız olsaydı, yine yapar mıydınız?" sorusuna, "Evet, yapardım." diye yanıt vererek, Vance'in bu konudaki analizinin yanlış olduğunu düşündüğünü ortaya koymuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, 3 Kasım seçimlerinin hemen ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, seçimleri kaybetmelerini İran'la savaşın uzaması, savaşın beraberinde getirdiği enflasyon ve hayat pahalılığına ve ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin taşıdığı sorunlara bağlamıştı.

Kaynak: AA