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EDİRNE'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada bacağına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan K.Y. (19), kaçarak bir büfeye sığınarak yardım istedi. Ellerinde bıçak bulunan saldırganların büfeye girmesini çevrede toplanan vatandaşlar engellerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde 1'inci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen iki genç grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bacağına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan K.Y., kaçarak yakınlarda bulunan bir büfeye sığındı, yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar, ellerinde bıçak bulunan saldırganların önlerini keserek büfeye girmelerini engelledi. Bunun üzerine saldırganlar olay yerinde kaçtı.

Yaralı gence ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada bacağından yaralanan K Y.'nin saldırganlar tarafından kovalandığı ve koşarak büfeye sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı