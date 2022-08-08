Kırklareli Haber, Kırklareli Son Dakika Haberleri - Haberler

Kırklareli 88.956 (2012 itibarıyla) 88.956 32° 32° Rüzgarlı Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:22 Öğle

13:22 İkindi

17:15 Akşam

20:29 Yatsı

22:04 Vali Osman Bilgin Bld. Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu - (CHP) Valilik Sitesi http://www.kirklareli.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.kirklareli.bel.tr/ Bölgesi Marmara Bölgesi İlçe Sayısı 8 Yüzölçümü 1.525 km2 Rakım 203m Posta Kodu 39000 Alan Kodu 288 Plaka Kodu 39 Koordinatı 41.73508, 27.22521 Kırklareli Seçim Sonuçları

Marmara Bölgesi’nin Trakya bölümünde yer alan Trakya’nın en büyük ili Kırklareli. Şehrin yüzölçümü 1.528 kilometre karedir. Kırklareli’yi fetheden Türk akıncıları burada 40 şehit verdiler. Şehit arkadaşlarının aziz hatırası için bu şehre “Kırklareli” derler. Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize olmak 8 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kırklareli haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kırklareli son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.