Kırklareli Haber, Kırklareli Son Dakika Haberleri - Haberler

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Kırklareli Haberleri

Kırklareli haber, Kırklareli son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Trakya'nın asırlık 'Pavli Panayırı' 112. kez kurulacak

Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 112. kez kurulacak

Kırklareli - 1 Saat Önce
Kırklareli haberi! Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli haberi! Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli - 3 Saat Önce
226 AFGAN GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

226 AFGAN GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Kırklareli - Dün 17:17
Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde yakalanan 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde yakalanan 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kırklareli - Dün 17:05
Kırklareli haberleri! KIRKLARELİ - Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Kırklareli haberleri! KIRKLARELİ - Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Kırklareli - Dün 16:02
Kırklareli haber! Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli haber! Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli - Dün 11:45
Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - Dün 11:39
Son dakika haber | Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Son dakika haber | Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kırklareli - Dün 11:34
Kırklareli haberi | Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli haberi | Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli - Dün 11:34

Kırklareli

Nüfus88.956 (2012 itibarıyla)
Hava Durumu - 3232°

Rüzgarlı

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:22 		Öğle
13:22 		İkindi
17:15 		Akşam
20:29 		Yatsı
22:04
ValiOsman Bilgin
Bld. BaşkanıMehmet Siyam Kesimoğlu - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.kirklareli.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.kirklareli.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiMarmara Bölgesi
İlçe Sayısı8
Yüzölçümü1.525 km2
Rakım203m
Posta Kodu39000
Alan Kodu288
Plaka Kodu39
Koordinatı41.73508, 27.22521
Kırklareli Seçim Sonuçları
Kırklareli Gündemindeki Kişiler
Kırklareli Haber Dağılımı
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 406 bin 322'ye yükseldi

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 406 bin 322'ye yükseldi

Kırklareli - Dün 00:22
Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

Kırklareli - 06.08.2022
Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde 'Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Kırklareli - 06.08.2022
Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması tanıtıldı

Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması tanıtıldı

Kırklareli - 06.08.2022
Son dakika haber: Kırklareli'nde yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti

Son dakika haber: Kırklareli'nde yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti

Kırklareli - 06.08.2022
Kırklareli haberi: Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kırklareli haberi: Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kırklareli - 06.08.2022
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 55 azaldı

Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 55 azaldı

Kırklareli - 06.08.2022
Pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi

Pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli - 06.08.2022
Kırklareli haberi | Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli haberi | Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli - 06.08.2022
Kırklareli haberi: Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli haberi: Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli - 06.08.2022
Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - 05.08.2022
'Can dostuyla' gurbet yolculuğu yapıyor

"Can dostuyla" gurbet yolculuğu yapıyor

Kırklareli - 05.08.2022
Trakya'da vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını oluyor

Trakya'da vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını oluyor

Kırklareli - 05.08.2022
Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,28 arttı

Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,28 arttı

Kırklareli - 05.08.2022
Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü

Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü

Kırklareli - 05.08.2022
Kırklareli haber | Kırklareli'nde anız yangını, 10 dönümlük alan zarar gördü

Kırklareli haber | Kırklareli'nde anız yangını, 10 dönümlük alan zarar gördü

Kırklareli - 05.08.2022
Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - 05.08.2022
Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kırklareli - 05.08.2022
Ednan Arslan'dan 'Kpss' Tepkisi: 'Sorgulanması Gereken Şu; Bu Nasıl Yerleşik Bir Hale Geldi?'

Ednan Arslan'dan 'Kpss' Tepkisi: "Sorgulanması Gereken Şu; Bu Nasıl Yerleşik Bir Hale Geldi?"

Kırklareli - 04.08.2022
Kırklareli haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - 04.08.2022
Edirne politika: CHP'nin 'Salı Toplantıları'nın ikincisi Edirne'de gerçekleştirilecek

Edirne politika: CHP'nin "Salı Toplantıları"nın ikincisi Edirne'de gerçekleştirilecek

Kırklareli - 04.08.2022
Kırklareli gündem haberleri | KIRKLARELİ - 'Çayır tırtılı' zararlısıyla mücadele başarıyla tamamlandı

Kırklareli gündem haberleri | KIRKLARELİ - "Çayır tırtılı" zararlısıyla mücadele başarıyla tamamlandı

Kırklareli - 04.08.2022
Kırklareli haberi: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberi: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - 04.08.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Kırklareli - 04.08.2022
Duy Beni Bahar kimdir? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Bahar Aydın' karakterini kim canlandırıyor?

Duy Beni Bahar kimdir? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Bahar Aydın' karakterini kim canlandırıyor?

Kırklareli - 03.08.2022
Kırklareli haberi: KIRKLARELİ - Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması yapıldı

Kırklareli haberi: KIRKLARELİ - Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması yapıldı

Kırklareli - 03.08.2022
Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Kırklareli - 03.08.2022
Kırklareli gündem haberi: KIRKLARELİ - Evde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli gündem haberi: KIRKLARELİ - Evde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli - 03.08.2022
Kırklareli haberleri! Lüleburgaz Belediyesi İhtiyaç Sahipleri İçin Soğan Dökümü Yaptı

Kırklareli haberleri! Lüleburgaz Belediyesi İhtiyaç Sahipleri İçin Soğan Dökümü Yaptı

Kırklareli - 03.08.2022
Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - 03.08.2022
Kırklareli haberi! Kırklareli'nde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli haberi! Kırklareli'nde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli - 03.08.2022
Kırklareli haber! KIRKLARELİ - Kokusuyla ve tadıyla cezbeden sokak lezzeti: Kokoreç (1)

Kırklareli haber! KIRKLARELİ - Kokusuyla ve tadıyla cezbeden sokak lezzeti: Kokoreç (1)

Kırklareli - 03.08.2022
Tekirdağ haberi! Tekirdağlı sporcu milli takıma davet edildi

Tekirdağ haberi! Tekirdağlı sporcu milli takıma davet edildi

Kırklareli - 03.08.2022
Kısa kolluları dolaba atın, montları çıkarın! Meteoroloji şakır şakır gelecek sağanağın tarihini verdi

Kısa kolluları dolaba atın, montları çıkarın! Meteoroloji şakır şakır gelecek sağanağın tarihini verdi

Kırklareli - 03.08.2022
Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - 03.08.2022
Kırklareli haberleri: Kırklareli Valisi Ekici, huzurevini ziyaret etti

Kırklareli haberleri: Kırklareli Valisi Ekici, huzurevini ziyaret etti

Kırklareli - 03.08.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Kırklareli - 03.08.2022
Kırklareli haberleri! Kayıp olarak aranan İngiliz vatandaşı Kırklareli'nde sınır dışı edildi

Kırklareli haberleri! Kayıp olarak aranan İngiliz vatandaşı Kırklareli'nde sınır dışı edildi

Kırklareli - 03.08.2022
Çiçek hastalığı 2017'den beri Trakya'da görülmüyor

Çiçek hastalığı 2017'den beri Trakya'da görülmüyor

Kırklareli - 02.08.2022
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli - 02.08.2022
Kırklareli gündem haberi: Kırklareli Valisi Ekici, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli gündem haberi: Kırklareli Valisi Ekici, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli - 02.08.2022
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Kırklareli haberi... Kırklareli'nde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Kırklareli - 02.08.2022
Evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Kırklareli - 02.08.2022
Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde 30 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde 30 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli - 02.08.2022
Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli - 02.08.2022
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde 'Amatör Balık Tutma Yarışması' düzenlendi

Kırklareli haberi... Kırklareli'nde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi

Kırklareli - 02.08.2022
Karantinada olması gereken kişi asayiş uygulamasında yakalandı

Karantinada olması gereken kişi asayiş uygulamasında yakalandı

Kırklareli - 02.08.2022
Kırklareli haberi! Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli haberi! Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli - 02.08.2022
Kırklareli haber! Akşener'in Dinlediği Kırklarelili Kasap: '1 Yıl 2 Yıl Önce İnsanların Bir Hayali Vardı. Şu An O da Yok'

Kırklareli haber! Akşener'in Dinlediği Kırklarelili Kasap: "1 Yıl 2 Yıl Önce İnsanların Bir Hayali Vardı. Şu An O da Yok"

Kırklareli - 01.08.2022
Kırklareli haberi! KIRKLARELİ - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kırklareli haberi! KIRKLARELİ - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kırklareli - 01.08.2022
Kırklareli 3. sayfa haberleri: Kırklareli'nde 88 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli 3. sayfa haberleri: Kırklareli'nde 88 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli - 01.08.2022
Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - 01.08.2022
Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli - 01.08.2022
Son dakika haber! Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangında 150 dekar alan zarar gördü

Son dakika haber! Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangında 150 dekar alan zarar gördü

Kırklareli - 31.07.2022
Kırklareli haber! Üniversite adaylarına Kırklareli Üniversitesi'nden davet

Kırklareli haber! Üniversite adaylarına Kırklareli Üniversitesi'nden davet

Kırklareli - 31.07.2022
Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - 31.07.2022
Kırklareli haberleri! KIRKLARELİ - Ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli haberleri! KIRKLARELİ - Ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli - 31.07.2022
Kırklareli 3. sayfa haberleri: Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi

Kırklareli 3. sayfa haberleri: Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi

Kırklareli - 30.07.2022
Kırklareli yerel: Kırklareli İğneada'da Denize Girmek Yasaklandı

Kırklareli yerel: Kırklareli İğneada'da Denize Girmek Yasaklandı

Kırklareli - 30.07.2022
Kırklareli haberi: Türk Kızılay Lüleburgaz Hastanesi'nde 'Kızılay Butik' açtı

Kırklareli haberi: Türk Kızılay Lüleburgaz Hastanesi'nde "Kızılay Butik" açtı

Kırklareli - 30.07.2022
Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu

Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu

Kırklareli - 30.07.2022
Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli - 30.07.2022
Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli - 29.07.2022
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde hastalıklardan ari işletme çalışmaları

Kırklareli haberi... Kırklareli'nde hastalıklardan ari işletme çalışmaları

Kırklareli - 29.07.2022
Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor

Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor

Kırklareli - 29.07.2022
Kırklareli'nde anız yangını: 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Kırklareli'nde anız yangını: 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Kırklareli - 29.07.2022
Kırklareli haberi... KIRKLARELİ - Trakya'da 'hatırlatma dozu' hareketliliği devam ediyor

Kırklareli haberi... KIRKLARELİ - Trakya'da "hatırlatma dozu" hareketliliği devam ediyor

Kırklareli - 29.07.2022
Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli - 29.07.2022
Kırklareli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırklareli bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Kırklareli - 06.07.2022
Kırklareli otobüs kazasında kaç kişi öldü, isimleri açıklandı mı?

Kırklareli otobüs kazasında kaç kişi öldü, isimleri açıklandı mı?

Kırklareli - 05.07.2022
Kırklareli Lüleburgaz kazası! SON DAKİKA! Kırklareli kaza son durum nedir? Kırklareli trafik kazası ölü ve yaralılara var!

Kırklareli Lüleburgaz kazası! SON DAKİKA! Kırklareli kaza son durum nedir? Kırklareli trafik kazası ölü ve yaralılara var!

Kırklareli - 05.07.2022
Kırklareli Lise Taban Puanları 2022: Kırklareli Lise Kontenjanları! Kırklareli lise yüzdelik dilimleri! Kırklareli'ndeki liseler ve puanları!

Kırklareli Lise Taban Puanları 2022: Kırklareli Lise Kontenjanları! Kırklareli lise yüzdelik dilimleri! Kırklareli'ndeki liseler ve puanları!

Kırklareli - 04.07.2022
Birol Ekici kimdir? Yeni Kırklareli Valisi Birol Ekici kimdir?

Birol Ekici kimdir? Yeni Kırklareli Valisi Birol Ekici kimdir?

Kırklareli - 12.05.2022
Marmara Bölgesi’nin Trakya bölümünde yer alan Trakya’nın en büyük ili Kırklareli. Şehrin yüzölçümü 1.528 kilometre karedir. Kırklareli’yi fetheden Türk akıncıları burada 40 şehit verdiler. Şehit arkadaşlarının aziz hatırası için bu şehre “Kırklareli” derler. Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize olmak 8 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kırklareli haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kırklareli son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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