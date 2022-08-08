Kırklareli Haber, Kırklareli Son Dakika Haberleri - Haberler

Kırklareli Haberleri
Kırklareli haber, Kırklareli son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde yakalanan 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kırklareli haberleri! KIRKLARELİ - Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Kırklareli haber! Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi
Son dakika haber | Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Kırklareli
Rüzgarlı
|İmsak
04:22
|Öğle
13:22
|İkindi
17:15
|Akşam
20:29
|Yatsı
22:04
|Vali
|Osman Bilgin
|Bld. Başkanı
|Mehmet Siyam Kesimoğlu - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.kirklareli.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.kirklareli.bel.tr/
|Bölgesi
|Marmara Bölgesi
|İlçe Sayısı
|8
|Yüzölçümü
|1.525 km2
|Rakım
|203m
|Posta Kodu
|39000
|Alan Kodu
|288
|Plaka Kodu
|39
|Koordinatı
|41.73508, 27.22521
|Kırklareli Seçim Sonuçları
Kırklareli 3. sayfa haberleri | Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması vatandaşlara tanıtıldı
Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
Son dakika haber: Kırklareli'nde yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti
Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,28 arttı
Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü
Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ednan Arslan'dan 'Kpss' Tepkisi: "Sorgulanması Gereken Şu; Bu Nasıl Yerleşik Bir Hale Geldi?"
Edirne politika: CHP'nin "Salı Toplantıları"nın ikincisi Edirne'de gerçekleştirilecek
Kırklareli gündem haberleri | KIRKLARELİ - "Çayır tırtılı" zararlısıyla mücadele başarıyla tamamlandı
Duy Beni Bahar kimdir? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Bahar Aydın' karakterini kim canlandırıyor?
Kırklareli haberi: KIRKLARELİ - Etkili Hutbe Sunumu 6. Bölge Final Yarışması yapıldı
Kırklareli haberleri! Lüleburgaz Belediyesi İhtiyaç Sahipleri İçin Soğan Dökümü Yaptı
Kırklareli haberi! Kırklareli'nde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Kırklareli haber! KIRKLARELİ - Kokusuyla ve tadıyla cezbeden sokak lezzeti: Kokoreç (1)
Kısa kolluları dolaba atın, montları çıkarın! Meteoroloji şakır şakır gelecek sağanağın tarihini verdi
Kırklareli haberleri! Kayıp olarak aranan İngiliz vatandaşı Kırklareli'nde sınır dışı edildi
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli gündem haberi: Kırklareli Valisi Ekici, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi
Kırklareli haber! Akşener'in Dinlediği Kırklarelili Kasap: "1 Yıl 2 Yıl Önce İnsanların Bir Hayali Vardı. Şu An O da Yok"
Kırklareli haberi! KIRKLARELİ - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Son dakika haber! Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangında 150 dekar alan zarar gördü
Kırklareli haberleri! KIRKLARELİ - Ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli 3. sayfa haberleri: Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi
Kırklareli haberi: Türk Kızılay Lüleburgaz Hastanesi'nde "Kızılay Butik" açtı
Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu
Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
Kırklareli haberi... KIRKLARELİ - Trakya'da "hatırlatma dozu" hareketliliği devam ediyor
Kırklareli Lüleburgaz kazası! SON DAKİKA! Kırklareli kaza son durum nedir? Kırklareli trafik kazası ölü ve yaralılara var!
Kırklareli Lise Taban Puanları 2022: Kırklareli Lise Kontenjanları! Kırklareli lise yüzdelik dilimleri! Kırklareli'ndeki liseler ve puanları!