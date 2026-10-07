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İzmir Tire'de 30 mahallede DSİ arazi toplulaştıracak, Rize'de acele kamulaştırma olacak

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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı; İzmir Tire'de 30 mahallede, Kırklareli merkezde 15 mahalle ve köyde DSİ arazi toplulaştırma yapacak. Rize'de yol projesi ve Aydın Çıldır Havalimanı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

İzmir ve Kırklareli'nde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak, "İyidere Ayrımı-İkizdere-İspir Yolu" ile "Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme" projeleri kapsamında da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Tire ilçesinde 30 mahallede Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Kırklareli'nin merkez ilçesinde de toplam 15 mahalle ve köyde DSİ tarafından söz konusu hizmetler gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Rize'de "İyidere Ayrımı-İkizdere-İspir Yolu Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat, belirlenen güzergaha rastlayan kesimde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

"Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi" kapsamında da belirlenen sahaya isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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