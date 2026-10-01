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Kırklareli Kofçaz'da hayvancılık işletmelerinde aşılama ve sağlık kontrolü sürüyor

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Kofçaz'da hayvancılık işletmelerinde aşılama ve sağlık kontrolü yürütülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmaların salgın hayvan hastalıklarını önlemek ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için süreceğini bildirdi.

Kofçaz ilçesinde hayvancılık işletmelerinde aşılama ve kontrol çalışmaları yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerini ziyaret ediyor.

Saha çalışmaları kapsamında ekipler, hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirerek düzenli aşılama programlarını uyguluyor.

Aşılama ve denetim çalışmalarının, salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla plan dahilinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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