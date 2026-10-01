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Kırklareli Lüleburgaz'da 8 katlı apartmanın çatı katındaki yangın hasara yol açtı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katı hasar gördü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Lüleburgaz 8 Kasım Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri, apartmandan kısa sürede tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sebebiyle çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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