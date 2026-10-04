Kırklareli'nde düzenlenen Gebe ve Lohusa Buluşması'nda anne adaylarına belge verildi

Kırklareli'nde düzenlenen Gebe ve Lohusa Buluşması'nda anne adaylarına belge verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne adaylarıyla lohusaları buluşturan etkinlik düzenlendi. Etkinlikte eylül dönemi gebe okulu eğitimini tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri verildi, Prof. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş bilgilendirme yaptı.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hane ziyaretlerine devam ediyor.
Kaymakam Balaban, Ayşe Açık ve Hatuş Darcan'ı evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Balaban, taleplerini dinledi.
"Hoş Geldin Bebek Projesi"
Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.
Özalp, ailelere bebek hediyeleri takdim ederek, ziyaretlerde ailelerin taleplerini dinledi.
Özalp, vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.
"Gebe ve Lohusa Buluşması" düzenlendi
Kırklareli'nde "Gebe ve Lohusa Buluşması" düzenlendi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anne adayları ile lohusalar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve doğum sonrası süreçte annelere destek sağlamak amacıyla düzenlenen programda, eylül dönemi gebe okulu eğitimini başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri takdim edildi.
Gebe okulu sorumlu hekimi Prof. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş, gebelik ve lohusalık dönemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Etkinlikte, anne adayları ile lohusalar deneyimlerini paylaştı.