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Kırklareli Lüleburgaz'da toplu konutta çatı yangınında alevler metrelerce yükseldi

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Kırklareli Lüleburgaz'da toplu konutta çatı yangınında alevler metrelerce yükseldi
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki toplu konutlarda bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor; yangının çıkış nedeni ve hasar olup olmadığı inceleniyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı.

Lüleburgaz ilçesindeki toplu konutlarda bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler metrelerce yükseldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgeden yükselen yoğun duman ve alevler çevrede paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeni ve binada hasar oluşup oluşmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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