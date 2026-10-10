Kırklareli'nde ruh sağlığı yürüyüşü yapıldı, 18 köye elektrik kesintisi yapılacak

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Kırklareli'nde 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Karahıdır Korusu'nda gerçekleştirilen programda, farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte, ruh sağlığının korunması ve desteklenmesine yönelik egzersizler yapıldı.

Yol yapım çalışması

Kavaklı beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ufuk İn, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları inceledi.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan İn, tüm yolların parke taşı ile kaplanacağını belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden İn, daha güvenlik ve konforlu ulaşım sağlanması için özveriyle görevini yerine getiren personele teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 18 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Erikler, Kadıköy, Dolhan, Kofçaz ilçesinin Devletliağaç, Beyci, Aşağıkanara, Ahmetler, Ahlatlı, Karaabalar, Yukarıkanara, Topçular, Terzidere, Tatlıpınar, Tastepe, Malkoçlar, Kocayazı, Kocatarla ve Elmacık köylerine 13 Ekim Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Açıklamada, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgeye enerjinin yeniden verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA