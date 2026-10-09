AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kırklareli'nde konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Mecliste, daha dün ellerine kağıt parçaları almışlar, bakanlarımızı itham ediyorlar. Araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz bilgiler birbiriyle uyuşmuyor. Söyledikleri kişinin, işaret ettikleri kişiyle sundukları evrakın hiçbiri birbirini kanıtlamıyor. Peki neden medet umuyorlar? İftiradan, yalandan." dedi.

Partisinin Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret eden Büyükgümüş, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılışı'nın gerçekleştirildiğini belirtti.

Projenin bölge ve ülke için önemine değinen Büyükgümüş, "Ülkemizin dört bir yanında, dünyanın dört bir yanında milletimiz için, mazlumlar için umut olmaya, hizmet ve eserlerimizle haktan, hukuktan, insanlıktan yana bu duruşun temsilcisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk milletinden aldıkları güçle hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Büyükgümüş, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Hizmet aşkıyla, kararlılıkla, heyecanla çalıştıklarını vurgulayan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Değerli arkadaşlar, son haftalarda gerçekleşen, ülke gündemini meşgul eden birtakım olaylarla ilgili de bu vesileyle sizlerle görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Sermaye piyasalarının belirli bir alanında, belirli fonlarla ilgili başlayan bir özellikle yargı eliyle soruşturma sürecini ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla idari anlamda da yürütülen titiz bir çalışmaya şahitlik ediyoruz. Burada bir kere bizim bilmemiz gereken, kavramamız gereken en önemli husus bu sorunun ekonomimizin tamamına yayılacak bir boyuta sahip olmadığıdır. Sermaye piyasalarımızın da tamamına yayılacak bir boyuta sahip olmadığıdır. Belirli bir alanda gerçekleşen ve ekonomik istikrarımızı hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak, ekonomik güvenlik bakımından herhangi bir sorun oluşturmayacak bir tablo var önümüzde. Burada meydana gelen yanlışları, burada meydana gelen olumsuzlukların üstesinden gelen, üzerine giden iradenin adı Ak Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimizdir."

"Aramızdan kim yanlışa gözünü dikmişse onun bizim içimizde yeri yoktur"

Siyasetin tek limanının ahlak olduğunun altını çizen Büyükgümüş, Ak Parti'nin o yüzden gündelik siyasal kavgaların peşinden koşmadığını kaydetti.

Kendi aralarında da yanlışa düşenlerin olabileceğini aktaran Büyükgümüş, "Aramızdan bu yanlışa düşenler olabilir mi? Olabilir. Olmuş mudur? Olmuştur. Bunun karşısında ilk anda gereken iradeyi ortaya koyan bizim genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Aramızdan kim yanlışa gözünü dikmişse onun bizim içimizde yeri yoktur. Bu yanlışlar karşısında üzerine gitmekten korkan kimse onun da bizimle bir alakası yoktur. Biz böyle bir iradeye sahip bir kadroyuz." şeklinde konuştu.

Büyükgümüş, Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hukuku üstün tutan bir lider olduğunu dile getirdi.

"Peki neden medet umuyorlar? İftiradan, yalandan"

Muhalefeti ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Büyükgümüş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mecliste, daha dün ellerine kağıt parçaları almışlar, bakanlarımızı itham ediyorlar. Araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz bilgiler birbiriyle uyuşmuyor. Söyledikleri kişinin, işaret ettikleri kişiyle sundukları evrakın hiçbiri birbirini kanıtlamıyor. Peki neden medet umuyorlar? İftiradan, yalandan. 'İftira atalım, milletimizin gönlünü bulandıralım.' 'Bu ak kadroyla, lideri Recep Tayyip Erdoğan'la milletimizin arasına yalanları, iftiraları sokalım.' Değerli arkadaşlar, biz bu filmi çok gördük. Biz bu sahnelere çok şahitlik ettik. Hemen şurada hatırlayın, onlarca yıl öncesinden bahsetmiyorum, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde türlü ses kayıtları, üretilmiş, montaj... Bunları alıp utanmadan, arlanmadan kendi grup toplantılarında göstermeye kalktılar."

CHP içindeki siyasi anlayışı eleştiren Büyükgümüş, "O yüzden buradan Özgür Özel'i, etrafındaki avanesini???????... Partilerine yeni parti demekle o parti yeni parti olmuyor. Üzülerek görüyoruz ki, öfkelenerek görüyoruz ki CHP içinde artık bir siyasi geleneğe dönüşmüş olan iftira, yalan, çamur at izi kalsın, kumpas kuralım mantığının bugün temsilcisi olmaya devam ediyorlar. Söyledikleri yalanlarla bakanlarımız hakkında, kadrolarımız hakkında akıl almaz ithamlarda bulunuyorlar. Ellerinde bir belge, ellerinde bir kanıt varsa hemen mahkemelere gidip bunları versinler. Bizim buradan çekinecek, buradan geri duracak hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kırklareli AK Parti teşkilatıyla birlikte sorular yönelttiğini aktaran Büyükgümüş, "Uşak'taki ahlaksızın hesabını soracak Özgür Özel'de cesaret var mı? Mahkemelerde 'Başkanım sana ben makamında şu rüşveti verdim' diyen Ekrem İmamoğlu'ndan hesap soracak Özgür Özel'de cesaret var mı? Antalya'da "Adaylığım için Özgür Özel'e şu rüşveti verdim" diyen Muhittin Böcek'ten hesap soracak cesaret onda var mı?" dedi.

"Yalan siyasetinde ısrar edenler siyaset mezarlığına gider"

Muhalefete yönelik uyarılarda bulunan Büyükgümüş, kadrolarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetini hedef alanların bir kez daha düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Yalan ve iftira siyasetine devam edilmesi halinde milletin sandıkta yanıtını vereceğini ve bu anlayışın siyaset mezarlığına gideceğini aktaran Büyükgümüş, AK Parti teşkilatlarına düşen görevin birlik, beraberlik ve muhabbetle yola devam etmek olduğunu vurguladı.

Fon soruşturması

Fon konusundaki gelişmelere de değinen Büyükgümüş, CHP'nin kendi üyelerinin mahkemelerdeki beyanlarına rağmen parti içi inceleme dahi başlatmadığını öne sürdü.

Siyasete ahlak ve hak nazarıyla baktıklarını vurgulayan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Hangi görevdelerse, hangi makamdalarsa, siyasette, bürokraside, nerede oldukları, hangi makamı işgal ettikleri bizi ilgilendirmez. Biz siyasete ahlak nazarıyla bakarız, hak nazarıyla bakarız. İlk andan itibaren de bunların üzerini örten değil, bilakis köküne kadar gidip nerede sorun varsa bunu çözecek iradeyi koyan kişinin adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Fondan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın paralarının iade edilmesine dair süreç dün başladı. İlk ödemeleri gerçekleştirildi.

Burada atmamız gereken yasal adımlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu ve inşallah önümüzdeki hafta yasalaşarak fondan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın ödemelerinin hızlanabilmesi için de gerekli adımları atacağız. Devlet Denetleme Kurulu, ilgili tüm kurumların şu an içerisinde burada hangi noktada, kim, işte bürokraside, işte fon yöneticisi olarak, işte sermaye piyasalarında nasıl bir birliktelikle bunu yaptılar bütün bunları ortaya çıkartan güçlü bir çalışma yürütülüyor."

Meseleyi yargısal, idari ve siyasi olarak üç boyutta takip ettiklerini bildiren Büyükgümüş, yurt dışına götürülen bir kuruş dahi varsa ülkeye getirilerek mağdur vatandaşlara iade edileceğini ifade etti.

Hedef 2028 seçimleri

Sosyal medyadaki iddialara ve dezenformasyona geçit vermeyeceklerini belirten Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çakma gazeteciliklerle ortaya konan işte sosyal medyadaki yalanlarla hiçbir arkadaşımızın hukukunu, hakkını da onların kirli ağızlarına bırakmayız. Bu setleri biz yıka yıka geldik. Bu setleri yok ede ede geldik. Allah'ın izniyle de 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesine inşallah bu kutlu kadro başaracak.

Bu hedefimizden, büyük ve güçlü Türkiye istikametimizden bizi ayırmak için hangi odakların çalıştığını biliyoruz. Kimlerin neleri hayal ettiğini gayet iyi biliyoruz. Ama bunlar yeri geldiğinde karar olarak, yeri geldiğinde de işte böyle samimi sohbetlerde teşkilatımızla, milletimizle paylaşılarak yolumuza da sürekli daha kararlı, daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile İl Başkanı Yunus Ercan Dağdaş da konuşma yaptı.

Kaynak: AA