Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nin ardından vatman koltuğuna geçerek treni kullandı. Babaeski'den Lüleburgaz'a trenle giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hatla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuğun 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreninin ardından Babaeski'den Lüleburgaz'a hareket eden trenin makinist kabininde treni kullandı.
  • Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı toplam 229 kilometre uzunluğunda olup, üç etaptan oluşan projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete açıldı.
  • Yeni hat ile Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşecek; yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışında dikkat çeken bir an yaşattı. Törenin ardından makinist kabinine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna oturarak treni Babaeski'den Lüleburgaz'a doğru kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNA OTURUP TRENİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde gerçekleştirilen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende demir yolu yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından trenle yolculuk yaptı. Babaeski'den Lüleburgaz'a hareket eden trenin makinist kabinine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kumandaları devralarak treni kullandı. Cumhurbaşkanının vatman koltuğundaki görüntüleri açılış töreninin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

HALKALI-KAPIKULE ARASI 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın toplam 229 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi. Üç etaptan oluşan projenin en uzun bölümü olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete açıldı. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hat, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli altyapıya sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ulaşım sürelerine etkisini şu sözlerle anlattı: "En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek."

YOLCU KAPASİTESİ 3 MİLYONA ÇIKACAK

Yeni demir yolu hattıyla birlikte yolcu ve yük taşımacılığında kapasite artışı hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı verilere göre yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek.

Kaynak: Haberler.com
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık

Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık

Fuat Oktay, Afgan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi

Afgan öğrenciler Meclis'te: Sizler misafir değil, ev sahibisiniz
En yakınındaki isimden Netanyahu'nun başını ağrıtacak itiraf

En yakınındaki isimden Netanyahu'yu zora sokacak itiraf
Güllü'nün kızı Tuğyan duruşmada ağladı ama karar değişmedi! İşte savunması

Ağladı ama karar değişmedi! İşte Tuğyan'ın savunması
Trabzonspor'da ana hedef Gedson Fernandes

Süper Lig'de dördüncü Gedson Fernandes dönemi: Görüşmeler başlıyor
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

Fenerbahçe'nin yolladığı yıldız tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hattı açtı: İki il arası 1,5 saate düşecek
Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

Bir de öğretmen olacak! Okul önünde yaptıkları pes dedirtti