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Kırklareli İl Genel Meclisi kanalizasyon onarımını Altyapı Komisyonuna havale etti

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Kırklareli İl Genel Meclisi kanalizasyon onarımını Altyapı Komisyonuna havale etti
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Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı üçüncü toplantısında, Vize Kömürköy ve merkez Ürünlü köyündeki kanalizasyon onarımı için ödenek tahsisi görüşüldü. Madde oy birliğiyle Altyapı Komisyonuna havale edildi, 2027 Yatırım Programı taslağına ilişkin raporlar karara bağlandı.

Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Hakan Geriş başkanlığında yapılan toplantıda, geçen birleşime ait tutanak özeti okundu.

Toplantıda, Vize ilçesine bağlı Kömürköy ile Merkez ilçeye bağlı Ürünlü köyünde bulunan kanalizasyon hatlarının deplase edilmesi ve onarım çalışmalarının ek yatırım programına alınarak gerekli ödeneğin tahsis edilmesini içeren gündem maddesi görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından madde, oy birliğiyle Altyapı Komisyonuna havale edildi.

Birleşimde ayrıca Kırklareli İl Özel İdaresi 2027 Yılı Yatırım Programı taslağına ilişkin ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
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