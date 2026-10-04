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Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşüyor! Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor

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Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşüyor! Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor Haber Videosunu İzle
Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşüyor! Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de hizmete açılacağını açıkladı. Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuk süresinin 4 saatten 1,5 saate düşeceğini söyledi. Yük taşıma süresinin de 8,5 saatten 3,5 saate inmesi bekleniyor.

  • Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı 9 Ekim'de hizmete açılıyor.
  • Hat saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa edildi.
  • Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek.

Hızlı tren ağı Çerkezköy'den Kapıkule'ye uzanarak Avrupa sınırına ulaşıyor. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren ağına dahil olacak.

9 EKİM'DE HİZMETE AÇILIYOR

Bakan Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılış tarihini duyurarak, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız" dedi.

SAATTE 200 KİLOMETRE HIZLA ÇALIŞACAK

Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edilen hat, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olacak. Uraloğlu, proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildiğini, 353 kilometre ray serimi tamamlandığını açıkladı.

YOLCU KAPASİTESİ 5 KATINA ÇIKACAK

Hattın devreye girmesiyle yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkması planlanıyor. Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek" ifadelerini kullandı.

YENİ İSTASYONLAR YAPILDI

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyonlar yapıldı, Kapıkule ve Edirne gar binaları yenilendi. Kapıkule'deki yol sayısı 23'ten 42'ye çıkarılacak. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki 2,4 kilometrelik kesim de çift hatlı hale getirilecek.

"AVRUPA'YA AÇILAN EN KRİTİK KAPI"

Hattın Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına bağlayan stratejik bir proje olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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