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Kırklareli firmaları eylülde 10 milyon 240 bin dolarlık ihracat yaptı

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KTSO Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların eylül ayında 10 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Kentten ocak-eylül döneminde yapılan 90 milyon 248 bin dolarlık ihracatın, 2025'in 9 aylık dönemine kıyasla yüzde 14,3 azaldığı aktarıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların eylül ayında 10 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ocak-eylül döneminde 90 milyon 248 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

2025'in 9 aylık dönemine kıyasla yüzde 14,3 azaldığını aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir dışı metaller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, makine ve aksamları, çelik ile elektrik ve elektronik geldiğini vurguladı.

En fazla ihracatın Bulgaristan, ABD, Küba, İtalya, Romanya, Nijerya, Azerbaycan, Polonya gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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