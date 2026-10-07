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Gazi Aydın, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

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Gazi Aydın, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ve Kırklareli'nin Pancarköy köyünde 1981 yılında gerçekleştirilen tatbikat sırasında meydana gelen uçak kazasında gazi olan Murat Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ve Kırklareli'nin Pancarköy köyünde 1981 yılında gerçekleştirilen tatbikat sırasında meydana gelen uçak kazasında gazi olan Murat Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın için Niksar 50. Yıl Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın naaşı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye gazinin ailesi, yakınları, Tokat Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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