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Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmeni yakaladı

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Edirne'de güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimlerinde 9, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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