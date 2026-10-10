Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmeni yakaladı

Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmeni yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimlerinde 9, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA