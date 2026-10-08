İğneada selinde 6 kişinin öldüğü davada 5 kamu görevlisinin yargılanması sürüyor

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023'te meydana gelen selde, ruhsatsız işletildiği belirlenen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuksuz yargılanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Akış, Rahim Zobu ile olayın yaşandığı dönemde İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ören katıldı.

Duruşmaya, tutuksuz sanık eski Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ufuk Gürsel katılmadı.

Gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada, 5 tanık dinlendi.

Tanıkların beyanları üzerine sanık, müşteki ve avukatlar beyanda bulundu.

Müşteki Safiye Yaşa, savunmalar sırasında mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldı.

Savcılık, sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada Kuşoğlu, Zobu, Akış ve Gürsel hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Duruşma, 25 Şubat'a ertelendi.

Olay ve adli süreç

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde, ormanlık alandaki bungalov tesisinde konaklayan 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşerken, taşan derenin sürüklediği tomruk ve ağaç kütükleri bungalovların yıkılmasına neden olmuştu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkilileri hakkında dava açılmıştı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Kasım 2024'te işletme sahibi Bülent Bayrak'ı 11 yıl 3 ay, Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'ü 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmış, Sevcan Ulutürk'ün beraatına karar vermişti.

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada, 16 Ekim 2025'te Bayrak'a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 18 yıl, Aydın ve Gökgöz'e 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Ulutürk hakkında ise yeniden beraat kararı çıkmıştı.

Kaynak: AA