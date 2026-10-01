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Kırklareli Adliyesi'nde yangın tatbikatında başsavcı ve personel tüple müdahale etti

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Kırklareli Adliyesi'nde yangın tatbikatında başsavcı ve personel tüple müdahale etti
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Kırklareli Adliyesinde yangın tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği binada yangın alarmı verilerek hakim, savcı ve adliye personeli güvenli toplanma alanına yönlendirildi; itfaiye teknikerinin eğitiminin ardından başsavcı ve katılımcılar ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Kırklareli Adliyesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen tatbikatta senaryo gereği binada yangın alarmı verildi.

Adliyede görevli hakim, savcı ve adliye personeli belirlenen güvenli toplanma alanına yönlendirildi.

Tahliyenin ardından Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın güvenlik teknikeri Ayhan Abdullahoğlu, yangın türleri, yangınlara müdahale yöntemleri ve yangın tüpünün doğru kullanım teknikleri hakkında bilgi verdi.

Başsavcı Özkan Levent Taşkoparan, hakim ve savcılar ile adliye personeli yakılan kontrollü ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Kaynak: AA
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