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Kırklareli'de çiftçilere tarım destekleri ve hasat bilgilendirmesi yapıldı

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Kırklareli'de çiftçilere tarım destekleri ve hasat bilgilendirmesi yapıldı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi. Toplantılarda üreticilere tarımsal üretim planlaması, etkin hasat ve Bakanlığın güncel desteklemeleri anlatıldı; çalışmaların süreceği belirtildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından düzenlenen toplantılarda üreticilere, tarımsal üretim planlaması, doğru ve etkin hasat uygulamaları ile Tarım ve Orman Bakanlığının güncel desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Tarım sektöründe verimliliğin artırılması ve bakanlık imkanlarından çiftçilerin en üst düzeyde faydalanması amacıyla yürütülen saha bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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