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Kırklareli'nde eğitim müdürü merkezi inceledi, tarım ekipleri çiftçilere bilgi verdi

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Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerle görüştü. Altınöz projeler ve atölyeler hakkında bilgi aldı; tarım ekipleri de çiftçilere destek ve yangınla mücadele konularında bilgi verdi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Mesleki Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Altınöz, merkez bünyesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, öğrencilerin mesleki gelişim süreçleri ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra atölyeler ile eğitim ortamlarını inceleyen Altınöz, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarı diledi.

Çiftçiler bilgilendirildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçileri bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çiftçilerle bir araya gelerek çeşitli konularda bilgilendirme çalışması yaptı.

Düzenlenen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında üreticilere, tarımsal üretim planlaması, hasat uygulamaları, anız ve orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri anlatıldı.

Toplantılarda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan tarımsal desteklemeler ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi verilerek üreticilerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA
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