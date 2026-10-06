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Kırklareli Üniversitesi'nde bilirkişilik eğitimini tamamlayanlara belge verilecek

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Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen Bilirkişilik Temel Eğitimi, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkilendirmesiyle yürütüldü. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara bilirkişilik belgesi verilecek.

Kırklareli Üniversitesinde "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlendi.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen program, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkilendirmesiyle yürütüldü.

Eğitimde, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Dede ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Metin Pehlivan, adaylara bilirkişilik hakkında eğitim verdi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara bilirkişilik belgesi verilecek.

Kaynak: AA
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