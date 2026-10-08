Asya’dan Avrupa’ya uzanan hızlı tren yolu açılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışı öncesinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 153 kilometrelik hattın Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayacağını belirterek, "Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren konforuna kavuşuyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasına İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını belirten Uraloğlu, projenin Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlanması açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasındaki yükün ve yolcunun buluştuğu Orta Koridor'un Avrupa'daki ucu Halkalı-Kapıkule hattını; sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik"

Çerkezköy-Kapıkule hattının uluslararası yük taşımacılığında sınır geçiş kapasitesini artıracağını vurgulayan Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat; hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşiktir" dedi.

153 kilometrelik hattın Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın en uzun kesimi olduğunu ifade eden Uraloğlu, projenin Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan kritik kapılarından biri olduğunu belirtti.

Uraloğlu, hattın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin önemli halkalarından biri olduğunu belirterek, Kalkınma Yolu Projesi'nin de batı ucunda yer aldığını söyledi.

"Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren konforuna kavuşuyor"

Bakan Uraloğlu, projenin Trakya açısından önemine dikkat çekerek, "Yarın hizmete alacağımız bu hatla yalnızca bir koridoru değil, üç ili daha hızlı trenle buluşturuyoruz. Artık, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren konforuna kavuşuyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e çıkıyor" diye konuştu.

Uraloğlu, sıfırdan inşa edilen 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağına 353 kilometrelik ray seriminin daha eklendiğini ve toplam uzunluğun 2 bin 604 kilometreye ulaştığını söyledi.

"Trakya, artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil; o haritanın bizzat parçası oluyor."

"200 kilometre işletme hızına uygun inşa edildi"

Çerkezköy-Kapıkule hattı kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa edildiğini belirten Uraloğlu, hattın çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak saatte 200 kilometre işletme hızına uygun şekilde yapıldığını söyledi.

Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, test sürüşleri ve sertifikasyon süreçlerinin de tamamlandığını ifade etti.

"Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek"

Halkalı-Kapıkule hattının doğu tarafındaki Ispartakule- Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule kesimlerinin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım sürelerinin önemli ölçüde kısalacağını belirten Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek" dedi.

Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağını açıkladı.

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişeceğini belirten Uraloğlu, hattın bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

"Kapıkule'de tren yığılmalarının önüne geçiyoruz"

Proje kapsamında Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran'daki istasyon binalarının daha modern ve yüksek kapasiteli şekilde tamamlandığını belirten Uraloğlu, Kapıkule Gar Sahası'ndaki genişletme çalışmalarına da dikkat çekti.

Uraloğlu, "Özellikle Kapıkule Gar Sahası'nda yapmış olduğumuz genişletme çalışmalarıyla; yaşanan tren yığılmalarının önüne geçiyor, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandırarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz" dedi.

"Artık Kapıkule'de, Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz" ifadelerini kullanan Uraloğlu, Trakya ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığında daha güçlü bir lojistik merkez haline geleceğini söyledi.

"Ispartakule-Halkalı kesimini bu yıl açmayı planlıyoruz"

Bakan Uraloğlu, 69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabındaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarının bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Uraloğlu, "O kesimi de bu yıl bitmeden açmayı planlıyoruz" dedi.

"2028'e kadar 27 il hızlı trenle bağlanacak"

Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, demiryolu ağının 2002'den bu yana 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye çıkarıldığını, sıfırdan 2 bin 604 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini söyledi.

Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hızlı tren hatlarında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, "İnşallah, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 14'den 27'ye yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kalkınma Yolu'nun önemli halkalarından biri olacak"

Bakan Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı destekleyecek yeni projelerin de sürdüğünü belirterek, 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi'nin ilerlediğini söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacağını belirten Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihalesinin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hayata geçirilecek projeyle İstanbul Boğazı'nda Marmaray'a alternatif yeni bir demiryolu hattına kavuşulacağını ifade etti.

"AB ile işbirliğimizi pekiştireceğiz"

Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun süredir üzerinde çalışılan önemli bir proje olduğunu belirten Uraloğlu, "Hattımızı yarın hizmete alarak bir kez daha hem kıtaları hem de AB ile ülkemizi birbirine bağlayacak ve iş birliğimizi pekiştireceğiz" dedi.

Uraloğlu, hatla birlikte gelişecek ticari hareketliliğin bölge insanına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, projenin ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin tamamlanmasında emeği geçen yüklenici firmalara, TCDD'ye ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileri ile çalışanlarına teşekkür ederek, "Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı