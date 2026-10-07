COP31 için Brezilya'dan pedal çeviren 14 kişilik bisikletli grup Türkiye'ye girdi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "The COP bike ride" etkinliğine katılan 14 kişilik bisikletli grup Türkiye'ye giriş yaptı.

Brezilya'nın Belem kentinden 28 Mayıs'ta yola çıkan, okyanusu yelkenliyle aşan ve fosil yakıt kullanmadan yolculuklarını sürdüren Portekiz, İspanya, Fransa, İskoçya, Kanada ve Bulgaristan'dan katılımcıların yer aldığı grup, Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'ndan girerek Türkiye'ye ulaştı.

Grubu, projenin Türkiye koordinatörü Nihan Lafcı karşıladı.

İklim krizine dikkati çekmek için pedal çeviren grup, İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Konya güzergahını takip ederek Antalya'ya ulaşacak.

Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne katılacak 14 kişilik grup, etkinliğin Türkiye etabında yaklaşık 1300 kilometre pedal çevirecek.

Projenin Türkiye koordinatörü Nihan Lafcı, AA muhabirine, ekibin iklim krizine dikkati çekmek amacıyla binlerce kilometrelik bisiklet yolculuğu gerçekleştirdiğini söyledi.

Yolculuk boyunca farklı etaplarda yaklaşık 2 bin kişinin gönüllü olarak tura eşlik ederek gruba destek verdiğini ifade eden Lafcı, iklim kriziyle mücadelede bisikletin önemli bir ulaşım aracı olduğunu vurguladı.

Lafcı, özellikle şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımının artırılmasının iklim kriziyle mücadeleye önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"6 Kasım'da eğer bir aksilik olmazsa Antalya'ya varmış olacağız ve Antalya'da da COP31 İklim Zirvesi'ne bizzat katılacağız. Çünkü zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması bizim için çok önemli. Biz şehir içi ulaşımda bisikletin artırılmasının iklim kriziyle mücadelede nasıl katkısı olduğunu biliyoruz ve bunu savunmaktayız. Aynı zamanda yol boyunca belediyelerle, belediye ve bakanlık yetkilileriyle görüşmeler yaparak ilerliyoruz. Onlardan artık 2030 ve 2035 hedeflerine iklim dostu ulaşım olan bisikletli ulaşımı eklemelerini istiyoruz. Artık bunun gerçekten hayata geçtiğini görmek istiyoruz. O nedenle binlerce kilometredir yoldayız."

Kaynak: AA