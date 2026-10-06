Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası töreninde 7 bin 42 sporcu kayıtlı olduğu açıklandı

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Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sporcular gösteri sundu.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, konuşmasında, sporcu sayısının her geçen gün daha da arttığını belirtti.

Kırklareli'nde 138 amatör spor kulübünün bulunduğunu dile getiren Babuşcu, 7 bin 42 lisanslı sporcunun kayıtlı olduğunu kaydetti.

Gençlerin sadece spor yapmadığını ifade eden Babuşcu, spor sayesinde birçok başarıyı da mücadele ederek elde edebilmeyi öğrendiğini söyledi.

Babuşcu, tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Programda, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda yıl boyunca derece elde eden sporculara plaketleri verildi.

Kaynak: AA