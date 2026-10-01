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Kırklareli'nde Dünya Yaşlılar Günü kortej yürüyüşü düzenlendi, Vali Turan katıldı

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Kırklareli'nde Dünya Yaşlılar Günü kortej yürüyüşü düzenlendi, Vali Turan katıldı
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Kırklareli'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Dingiloğlu Parkı önünden başlayan yürüyüş, Vilayet Meydanı'nda sona erdi; etkinliğe Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, sağlıklı ve aktif yaşlanmaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Dingiloğlu Parkı önünden başlayan yürüyüş, Vilayet Meydanı'nda sona erdi. Yaşlıların toplumdaki rolüne dikkat çekmek ve sağlıklı yaşlanma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla birlikte yürüdü. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaşlı bireylerin aktif yaşamın içerisinde yer almasının önemine dikkat çekildi.

Düzenlenen yürüyüşe, Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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