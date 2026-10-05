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Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmeni yakaladı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'deki 10 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'ndeki 7 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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