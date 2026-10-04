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Kırklareli Lüleburgaz'da bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 16 yaşındaki iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; ağır yaralanan genç hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Park Sokak'ta Melih B. (16) ile Miran B. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Miran B, Melih B'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Melih B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Miran B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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