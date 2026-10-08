Kırklareli'nde kötü koku ihbarı üzerine evden 8 kamyon çöp ve atık çıkarıldı

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Kırklareli'nde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 8 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocahıdır Mahallesi'nde H.D'ye ait evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce evde yapılan inceleme ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından temizlik çalışması başlatıldı.

Koordineli şekilde yürütülen çalışmada evde biriktirilen 8 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA